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В Україні потеплішає до +12: синоптик уточнила прогноз на 2 березня

1 березня, 14:27

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Завтра на українців чекає справжня весняна погода, але пощастить не всім

Березень в Україніпочався досить помірною погодою – невеликі опади і температура. Завтра буде сухо практично скрізь і потеплішає, місцями до +12.

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Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

За її словами, опади завтра у вигляді мокрого снігу вірогідні на сході і північному сході країни. Потім помірні опади з'являться аж 5 березня в північних, західних і частково центральних областях.

У вівторок очікується західний вітер – поривчастий, з сильними поривами.

Температура повітря у вівторок 4-8 градусів тепла.

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На сході і північному сході 1-4 градуси вище нуля.

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На заході тепліше, 6-12 градусів.

У Києві 2 березня опадів не очікується, але буде неприємний поривчастий західний вітер. Вночі близько нуля, вдень у вівторок – 4-5 градусів тепла. Діденко додала, що в середу-четвер у Києві потеплішає (карта).

Тим часом сайт "Сьогодні" дізнавався у наших експертів – кліматологів Українського гідрометеорологічного інституту Вазіри Мартазинової і Віри Балабух, а також у народного синоптика Леоніда Горбаня, якою буде погода навесні.

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погода прогноз погоди наталка діденко

Джерело: Сьогодні

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