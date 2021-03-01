В Україні потеплішає до +12: синоптик уточнила прогноз на 2 березня

Березень в Україніпочався досить помірною погодою – невеликі опади і температура. Завтра буде сухо практично скрізь і потеплішає, місцями до +12.
Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.
За її словами, опади завтра у вигляді мокрого снігу вірогідні на сході і північному сході країни. Потім помірні опади з'являться аж 5 березня в північних, західних і частково центральних областях.
У вівторок очікується західний вітер – поривчастий, з сильними поривами.
Температура повітря у вівторок 4-8 градусів тепла.
На сході і північному сході 1-4 градуси вище нуля.
На заході тепліше, 6-12 градусів.
У Києві 2 березня опадів не очікується, але буде неприємний поривчастий західний вітер. Вночі близько нуля, вдень у вівторок – 4-5 градусів тепла. Діденко додала, що в середу-четвер у Києві потеплішає (карта).
Тим часом сайт "Сьогодні" дізнавався у наших експертів – кліматологів Українського гідрометеорологічного інституту Вазіри Мартазинової і Віри Балабух, а також у народного синоптика Леоніда Горбаня, якою буде погода навесні.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк