Субота буде шикарною, а у неділю погоду зіпсують дощі

В Україну вже прийшло потепління, а на вихідних температура підвищиться ще більше, місцями до +15. При цьому дощі очікуються лише у неділю.

Реклама

Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

Субота

27 березня в Україні протягом дня 8-13 градусів, на заході до +16 градусів.

У Донецькій, Луганській, Запорізькій областях і в Дніпрі з районами трохи свіжіше, 7-9 тепла.

Реклама

Без опадів.

У Києві 10-12 градусів і сонце.

Неділя

28 березня атмосферний фронт (карта) принесе дощі в західні, північні і центральні області, а ввечері фронт дійде до Одеської області. На сході без опадів.

В тренді В Україні потеплішає до +15: синоптик порадувала прогнозом на вихідні

Реклама

Через діяльність холодного атмосферного фронту на заході знову похолодає до 6-9 градусів. На решті території ще буде тепло, в районі 10-12 градусів.

У Києві дощ може трохи знизити температуру повітря.

Прогноз Укргідрометцентру

27 березня

Реклама

28 березня

Як повідомляли новини "Сьогодні", справжня весна прийде вже ближче до Великодня, а до цього буде місяць температурних гойдалок. Синоптики дали прогноз на квітень.

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама