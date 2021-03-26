В Україні потеплішає до +15: синоптик порадувала прогнозом на вихідні

В Україну вже прийшло потепління, а на вихідних температура підвищиться ще більше, місцями до +15. При цьому дощі очікуються лише у неділю.
Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.
Субота
27 березня в Україні протягом дня 8-13 градусів, на заході до +16 градусів.
У Донецькій, Луганській, Запорізькій областях і в Дніпрі з районами трохи свіжіше, 7-9 тепла.
Без опадів.
У Києві 10-12 градусів і сонце.
Неділя
28 березня атмосферний фронт (карта) принесе дощі в західні, північні і центральні області, а ввечері фронт дійде до Одеської області. На сході без опадів.
Через діяльність холодного атмосферного фронту на заході знову похолодає до 6-9 градусів. На решті території ще буде тепло, в районі 10-12 градусів.
У Києві дощ може трохи знизити температуру повітря.
Прогноз Укргідрометцентру
27 березня
28 березня
Як повідомляли новини "Сьогодні", справжня весна прийде вже ближче до Великодня, а до цього буде місяць температурних гойдалок. Синоптики дали прогноз на квітень.
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