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В Україні потеплішає до +16, але не скрізь – прогноз погоди на 28 квітня (карта)

28 квітня, 07:25

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

В Укргідрометцентрі опублікували прогноз погоди в Україні на 28 квітня – де буде найтепліше – карта

В Україні сьогодні, 28 квітня, у всіх областях потеплішає на декілька градусів, місцями буде хмарно, але опадів не передбачається.

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Як повідомили в Укргідрометцентрі, на сході країни температура повітря складе від 11 до 16 градусів тепла, а на півночі стовпчики термометрів покажуть від 10 до 13 градусів з позначкою плюс.

У західних областях температура повітря встановиться на рівні від 10 до 16 градусів вище нуля.

На півдні країни температура повітря буде в межах від 11 до 16 градусів тепла.

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Раніше ми повідомляли, що в Україну знову йдуть заморозки, а в Карпатах може випасти мокрий сніг.

Також нагадаємо, синоптики дали невтішний прогноз – в Києві кожну ніч з 24 по 27 квітня очікуються сильні заморозки.

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