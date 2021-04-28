В Україні потеплішає до +16, але не скрізь – прогноз погоди на 28 квітня (карта)

В Україні сьогодні, 28 квітня, у всіх областях потеплішає на декілька градусів, місцями буде хмарно, але опадів не передбачається.
Як повідомили в Укргідрометцентрі, на сході країни температура повітря складе від 11 до 16 градусів тепла, а на півночі стовпчики термометрів покажуть від 10 до 13 градусів з позначкою плюс.
У західних областях температура повітря встановиться на рівні від 10 до 16 градусів вище нуля.
На півдні країни температура повітря буде в межах від 11 до 16 градусів тепла.
Раніше ми повідомляли, що в Україну знову йдуть заморозки, а в Карпатах може випасти мокрий сніг.
Також нагадаємо, синоптики дали невтішний прогноз – в Києві кожну ніч з 24 по 27 квітня очікуються сильні заморозки.