В Україні потеплішає! Прогноз погоди на 24 травня (карта)

Сьогодні в країні опадів не прогнозують

В Україні буде тепло/Фото: Pixabay, колаж: "Сьогодні"

Погода в Україні у вівторок, 24 травня, буде теплою. Сьогодні опадів на території країни не прогнозують. Температура збільшиться у порівнянні з вчорашнім днем.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Реклама

Якою буде погода?

Сьогодні в Україні прогнозують мінливу хмарність. Вітер — північний, 5-10 м/с.

На заході стовпчики термометрів коливатимуться від 19 до 24 градусів тепла. На сході прогнозують +16...+19 градусів.

У північних регіонах – 16-22 градуси тепла. На півдні очікується 18-22 градуси вище нуля.

Реклама

У Києві буде хмарно, 18-20 градусів тепла, а у Сімферополі буде сухо – +18...+20 градусів.

Хто найбільше страждає від зміни погоди?

Наявність хвороб у людини є першим чинником того, що вона відчуває зміни погоди. Адже те, що якийсь орган працює неправильно, призводить до того, що організм не може швидко перелаштуватися під погоду. Тож найперше страждають від зміни погоди хворі на серцево-судинні, аутоімунні захворювання, хронічні захворювання: артрит, артроз, ревматизм, бронхіальну астму. Також ті, хто переніс операції та травми черепа.

Реклама

Читайте також