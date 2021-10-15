В Україні з'явилася перша "червона зона", "жовтих" майже не залишилося

В Україні Херсонська область офіційно перейшла до "червоної зони". За останню добу в області підтвердили ще 709 нових COVID-випадків.
Про це пише МОЗ.
Що під забороною в Херсонській області:
- робота закладів громадського харчування (крім доставки і навинос);
- робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів;
- робота непродовольчих ринків і магазинів;
- спортзали, басейни і фітнес-центри;
- робота закладів культури, крім історико-культурних заповідників, проведення кіно- і відеозйомки.
Обмеження не поширюються на заклади та масові заходи, якщо 100% персоналу, відвідувачів і учасників мають "зелений" сертифікат, що підтверджує повний курс вакцинації від коронавірусу.
У "червоній зоні "дозволена робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек і всіх продовольчих магазинів.
"Помаранчева зона"
За минулу добу до "помаранчевої зони" увійшла Київська область. Тепер цей список виглядає так:
- Волинська область
- Дніпропетровська область
- Донецька область
- Житомирська область
- Запорізька область
- Київська область
- Луганська область
- Львівська область
- Миколаївська область
- Одеська область
- Сумська область
- Тернопільська область
- Харківська область
- Херсонська область
- Хмельницька область
- Черкаська область
- Чернівецька область
- Чернігівська область
У "помаранчевій зоні" немає своїх особливих карантинних обмежень, але місцева влада може їх вводити на свій розсуд.
"Жовта зона"
У цій зоні адаптивного карантину поки залишаються:
- Київ
- Вінницька область
- Закарпатська область
- Івано-Франківська область
- Кіровоградська область
- Полтавська область
- Рівненська область
Раніше ми писали:
- У соціальних мережах поширюються чутки, що Київ близький до потрапляння до "помаранчевої зони" карантину. "Сьогодні" перевірили, чи це так.
- В Україні в листопаді в двох містах запрацюють перші відеокамери для контролю за дотриманням маскового режиму і соціальної дистанції.