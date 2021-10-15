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СЬОГОДНІ Новини України

В Україні з'явилася перша "червона зона", "жовтих" майже не залишилося

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Гроші"
15 жовтня, 10:14
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В Україні продовжує погіршуватися ситуація із захворюваністю на COVID-19. За останню добу виявили 13 624 нових випадки інфікування коронавірусом
МОЗ оновив карантинні зони
МОЗ оновив карантинні зони / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні Херсонська область офіційно перейшла до "червоної зони". За останню добу в області підтвердили ще 709 нових COVID-випадків.

Про це пише МОЗ.

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Що під забороною в Херсонській області:

  • робота закладів громадського харчування (крім доставки і навинос);
  • робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів;
  • робота непродовольчих ринків і магазинів;
  • спортзали, басейни і фітнес-центри;
  • робота закладів культури, крім історико-культурних заповідників, проведення кіно- і відеозйомки.

Обмеження не поширюються на заклади та масові заходи, якщо 100% персоналу, відвідувачів і учасників мають "зелений" сертифікат, що підтверджує повний курс вакцинації від коронавірусу.

У "червоній зоні "дозволена робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек і всіх продовольчих магазинів.

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"Помаранчева зона"

За минулу добу до "помаранчевої зони" увійшла Київська область. Тепер цей список виглядає так:

  • Волинська область
  • Дніпропетровська область
  • Донецька область
  • Житомирська область
  • Запорізька область
  • Київська область
  • Луганська область
  • Львівська область
  • Миколаївська область
  • Одеська область
  • Сумська область
  • Тернопільська область
  • Харківська область
  • Херсонська область
  • Хмельницька область
  • Черкаська область
  • Чернівецька область
  • Чернігівська область

У "помаранчевій зоні" немає своїх особливих карантинних обмежень, але місцева влада може їх вводити на свій розсуд.

"Жовта зона"

У цій зоні адаптивного карантину поки залишаються:

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  • Київ
  • Вінницька область
  • Закарпатська область
  • Івано-Франківська область
  • Кіровоградська область
  • Полтавська область
  • Рівненська область

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