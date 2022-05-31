В Україні з'явилося нове свято: коли відзначатимуть

Законопроект був зареєстрований ще влітку 2021 року, його ініціював президент Володимир Зеленський

Володимир Зеленський (ліворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Верховна Рада проголосувала за започаткування в Україні нового свята – День Української Державності. Його відзначатимуть 28 липня.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Желєзняк.

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"Тепер 28 липня офіційне нове свято – "День Української Державності". За – 257 голосів", – написав Желєзняк.

Зеленський запропонував зробити вихідним День української державності

Президент України Володимир Зеленський запропонував зробити вихідним новостворене державне свято – День української державності, указ, про який він підписав під час параду на День Незалежності. Про це заявив Зеленський під час виступу на урочистому засіданні Верховної Ради 24 серпня 2021 року.

"Я підписав указ про відзначення Дня Української державності та вношу на ваш розгляд проект закону, за яким цей день має стати вихідним", – сказав він.

Зазначимо, що свято відзначатимуть 28 липня, у день заснування Києва – столиці Київської Русі – України. День Хрещення Київської Русі-України відзначається щорічно 28 липня – у день пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира.

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Що відомо про свято?

Як йдеться у пояснювальній записці, нове свято сприятиме утвердженню наступності більш ніж тисячолітньої історії Української держави. Згідно з документом, Україна бере початок з часів Київської Русі, Галицько-Волинського князівства, Литовсько-Руської держави, Гетьманщини, УНР, ЗУНР, Карпатської України до сучасної України.

День української державності має протистояти фейковому образу, який просуває Російська Федерація. Оскільки в системі дезінформації Москви українці нібито не є окремим народом, а складовою частиною "триєдиного російського народу".

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