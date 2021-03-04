В Україні з'явився новий штам коронавірусу: медики назвали нетипові симптоми (відео)

В Україні з'явився новий штам коронавірусу. У хворих медики помічають інші симптоми – це діарея та нудота, що не є типовим для COVID-19. Частіше стали хворіти молоді люди від 30-ти років. Зросли випадки загострення недуги, тож і на одужання потрібно більше часу.

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Про це в новинах "Сьогодні" розповідає Ольга Солом’яна.

Раніше на другий тиждень наставало полегшення, а з мутованим вірусом в цей час саме починаються ускладнення. Сама інфекція тримається в організмі значно довше.

Нова мутація може призвести до смертності серед молоді – ось що новинам "Сьогодні" розповіла інфекціоністка Тетяна Логінова.

"Гострий період захворювання проходить непомітно і вони досить пізно звертаються по допомогу до лікарів. Щоб заразитися потрібна зовсім маленька доза вірусу. І тому його поширення здійснюється дуже швидко. А перебіг захворювання став важчим".

Відео: Сьогодні

Раніше повідомлялося, що симптоми "британського" штаму коронавірусу майже такі ж, як і у початкового варіанта – висока температура, постійний кашель і втома, але є і невеликі відмінності.

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Також нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів в ефірі каналу "Україна 24" що, у нас циркулює суто європейський – італійський та іспанський штам.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус мутує

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