Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🇰🇿 Майдан у Казахстані ⚡ У Харкові обвалився будинок ⚽ Челсі - Тоттенгем: онлайн 💼 Політичні прогнози 2022
СЬОГОДНІ Новини України

В Україні з'явиться ще один вид COVID-сертифікатів: коли і для кого

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
5 січня, 14:51
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Сертифікати отримають вакциновані від коронавірусу бустерною дозою
Нові документи можна буде отримати вже в кінці цього місяця
Нові документи можна буде отримати вже в кінці цього місяця / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні з'явиться ще один вид ​​COVID-сертифікатів. Він діятиме для щеплених бустерною дозою від коронавірусної хвороби та з'явиться наприкінці січня.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

Реклама

Як отримати

Щоб отримати новий цифровий документ, достатньо надіслати запит на порталі чи у застосунку "Дія" не раніше останніх чисел січня, звісно, вже після самого щеплення.

Порядок генерації сертифіката нічим не відрізнятиметься від того, як створюються COVID-сертифікати на підставі одужання чи вакцинації.

Термін дії

Єдиною відмінністю від інших COVID-документів є термін дії нового сертифіката – він буде чинним 270 днів.

Крім COVID-сертифіката, українці, які отримали бустер, зможуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Його можна отримати за місцем щеплення чи у сімейного лікаря. Цей документ, як і COVID-сертифікат, буде чинним 270 днів.

Реклама

До кінця січня усі, хто вакцинувався бустером, зможуть користуватися зеленим сертифікатом про повну вакцинацію.

Бустерна вакцинація

В Україні почалася вакцинація людей від COVID-19 бустерною дозою. Її вводять через пів року після другого щеплення. Поки що вона дозволена для українців віком після 60 років, а також для медичних працівників та співробітників закладів інтернатного типу.

Скільки людей вже вакцинувалися

За минулу добу, 4 січня, бустерною дозою щепилися 1843 людини. Загалом з початку проведення таких щеплень бустерну дозу ввели 7556 людям.

Реклама

Вакцини для бустера

Перевагу надаватимуть мРНК-вакцинам – Moderna або Comirnaty/Pfizer – за такими схемами:

  • перші дві дози Moderna або Pfizer + бустер Moderna або Pfizer;
  • перші дві дози AstraZeneca (Covishield, SKBio) + бустер Moderna або Pfizer;
  • перші дві дози CoronaVac + бустер Pfizer;
  • перші дві дози за змішаною схемою + бустер Moderna або Pfizer.

За відсутності мРНК-вакцин бустерну дозу можна зробити іншою вакциною згідно з дозволеними в Україні схемами.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
ТОП публікацій
Ігор Сєров

Ігор Сєров

Провідний редактор Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
#людина_цього_дня
5 січня. Умберто Еко. 90 років тому (1932) в італійській Алессандрії народився вчений, філософ та письменник, автор культових творів “Ім'я Рози”, “Маятник Фуко”, “Баудоліно” Умберто Еко…
На зустріч із героєм!
ASMR-проєкт
10 найкайфовіших звуків зими
Спіймати святковий вайб
Пакуємо валізи!
Куди і як полетіти українцям?
✈️
Дізнатись
Опитування
Фото дня

Дивіться! Поки по всій Україні потепління, Карпати замело снігом

Детальніше
Реальна містика 🎃
Опитування
Коронавірус за тиждень

27 969

захворіло за тиждень в Україні

-12%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.3

Російський рубль (₽)

0.3624

Євро (€)

30.77

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Що з коханням у 2022 році
Гороскоп для всіх знаків зодіаку
Хто закохається, одружиться

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти