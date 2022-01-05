В Україні з'явиться ще один вид COVID-сертифікатів: коли і для кого

Сертифікати отримають вакциновані від коронавірусу бустерною дозою

Нові документи можна буде отримати вже в кінці цього місяця / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні з'явиться ще один вид ​​COVID-сертифікатів. Він діятиме для щеплених бустерною дозою від коронавірусної хвороби та з'явиться наприкінці січня.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

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Як отримати

Щоб отримати новий цифровий документ, достатньо надіслати запит на порталі чи у застосунку "Дія" не раніше останніх чисел січня, звісно, вже після самого щеплення.



Порядок генерації сертифіката нічим не відрізнятиметься від того, як створюються COVID-сертифікати на підставі одужання чи вакцинації.

Термін дії

Єдиною відмінністю від інших COVID-документів є термін дії нового сертифіката – він буде чинним 270 днів.

Крім COVID-сертифіката, українці, які отримали бустер, зможуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Його можна отримати за місцем щеплення чи у сімейного лікаря. Цей документ, як і COVID-сертифікат, буде чинним 270 днів.

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До кінця січня усі, хто вакцинувався бустером, зможуть користуватися зеленим сертифікатом про повну вакцинацію.

Бустерна вакцинація

В Україні почалася вакцинація людей від COVID-19 бустерною дозою. Її вводять через пів року після другого щеплення. Поки що вона дозволена для українців віком після 60 років, а також для медичних працівників та співробітників закладів інтернатного типу.

Скільки людей вже вакцинувалися

За минулу добу, 4 січня, бустерною дозою щепилися 1843 людини. Загалом з початку проведення таких щеплень бустерну дозу ввели 7556 людям.

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Вакцини для бустера

Перевагу надаватимуть мРНК-вакцинам – Moderna або Comirnaty/Pfizer – за такими схемами:

перші дві дози Moderna або Pfizer + бустер Moderna або Pfizer;

перші дві дози AstraZeneca (Covishield, SKBio) + бустер Moderna або Pfizer;

перші дві дози CoronaVac + бустер Pfizer;

перші дві дози за змішаною схемою + бустер Moderna або Pfizer.

За відсутності мРНК-вакцин бустерну дозу можна зробити іншою вакциною згідно з дозволеними в Україні схемами.

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