В Україні з'явиться ще один вид COVID-сертифікатів: коли і для кого

В Україні з'явиться ще один вид COVID-сертифікатів. Він діятиме для щеплених бустерною дозою від коронавірусної хвороби та з'явиться наприкінці січня.
Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.
Як отримати
Щоб отримати новий цифровий документ, достатньо надіслати запит на порталі чи у застосунку "Дія" не раніше останніх чисел січня, звісно, вже після самого щеплення.
Порядок генерації сертифіката нічим не відрізнятиметься від того, як створюються COVID-сертифікати на підставі одужання чи вакцинації.
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Термін дії
Єдиною відмінністю від інших COVID-документів є термін дії нового сертифіката – він буде чинним 270 днів.
Крім COVID-сертифіката, українці, які отримали бустер, зможуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Його можна отримати за місцем щеплення чи у сімейного лікаря. Цей документ, як і COVID-сертифікат, буде чинним 270 днів.
До кінця січня усі, хто вакцинувався бустером, зможуть користуватися зеленим сертифікатом про повну вакцинацію.
Бустерна вакцинація
В Україні почалася вакцинація людей від COVID-19 бустерною дозою. Її вводять через пів року після другого щеплення. Поки що вона дозволена для українців віком після 60 років, а також для медичних працівників та співробітників закладів інтернатного типу.
Скільки людей вже вакцинувалися
За минулу добу, 4 січня, бустерною дозою щепилися 1843 людини. Загалом з початку проведення таких щеплень бустерну дозу ввели 7556 людям.
Вакцини для бустера
Перевагу надаватимуть мРНК-вакцинам – Moderna або Comirnaty/Pfizer – за такими схемами:
- перші дві дози Moderna або Pfizer + бустер Moderna або Pfizer;
- перші дві дози AstraZeneca (Covishield, SKBio) + бустер Moderna або Pfizer;
- перші дві дози CoronaVac + бустер Pfizer;
- перші дві дози за змішаною схемою + бустер Moderna або Pfizer.
За відсутності мРНК-вакцин бустерну дозу можна зробити іншою вакциною згідно з дозволеними в Україні схемами.
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