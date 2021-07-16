В Україні з'явиться система моніторингу діяльності олігархів – Данілов

Секретар РНБО Данілов очікує, що її підготують до 7 вересня, перед розглядом закону про олігархів

Секретар РНБО Олексій Данілов / Фото: Facebook

До 7 вересня, перед новою сесією Верховної Ради, органи центральної виконавчої влади повинні підготувати для обговорення проєкт системи моніторингу олігархів.

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Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Доручили Апарату Ради нацбезпеки, членам РНБО, Антимонопольному комітету, Службі безпеки, всім органам центральної виконавчої влади до 7 вересня підготувати проєкт системи моніторингу тих людей, яких ми з вами звикли називати олігархами", – сказав Данилов.

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За його словами, цей проєкт дозволить розуміти, чим саме буде ця система моніторингу і кого вона торкнеться.

Також ми писали про те, що 18 червня РНБО провела чергове засідання, розглянувши чотири основні питання, які стосуються оборонної сфери, санкцій та використання природних надр. Під удар потрапили відомі особи. Читайте докладніше про ухвалення рішення.

Тим часом Володимир Зеленський пояснив, чому останнім часом все більше втілює в життя свої рішення за допомогою Ради національної безпеки і оборони.