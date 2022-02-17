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В Україні з'являться нові ліки від COVID-19: що потрібно знати

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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17 лютого, 14:22
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Очікуються постачання 300 тисяч курсів препарату для лікування українців від коронавірусу
В Україні з'являться нові пігулки від коронавірусу.
В Україні з'являться нові пігулки від коронавірусу. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні почнуть використовувати ще одні ліки для амбулаторного лікування COVID-19 – "Паксловід". Препарат уже допустили до екстреного медичного застосування після проведення необхідної експертизи.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

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Як відомо, Україна підписала контракт із виробником препарату "Паксловід" – компанією Pfizer. Тепер МОЗ очікує постачань 300 тисяч курсів "Паксловіду". Зараз узгоджується графік його постачання.

Хто отримає пігулки

Препарат "Паксловід" призначений для використання передусім для пацієнтів із груп ризику. Він має допомогти уникнути погіршення стану та переходу захворювання із легкого чи середнього ступеня тяжкості до важкого та уникнути госпіталізації.

Перший препарат від коронавірусу вже в Україні

До України вже прибули перші 60 тисяч курсів препарату "Молнупіравір" американської фармацевтичної компанії Merck Sharp&Dohme. Цей препарат заборонено до продажу, він не повинен з'явитися в аптеках.

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Перші українські пацієнти вже отримали препарат "Молнупіравір". Пігулки важливо призначити у перші 5 днів інфікування.

Кому призначають препарат:

  • хворим на діабет,
  • людям із серцево-судинними захворюваннями,
  • людям з надмірною вагою,
  • українцям віком від 60 років.

Де можна отримати

"Молнупіравір" заборонено до продажу. Препарат не повинен з'явитись в аптеках – єдине джерело, де може отримати його пацієнт, – це сімейний лікар і він повинен надати препарат безплатно.

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