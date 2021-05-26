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В Україні зловили Лукашенко на брехні про "бомбу" в літаку з Протасевичем

26 травня, 18:47

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Білоруський режим намагається всіляко виплутатися з історії з незаконним приземленням лайнера Ryanair і арештом опозиційного активіста

Українські авіадиспетчери не отримували інформації про НП на борту авіакомпанії Ryanair з білоруським опозиціонером Романом Протасевичем, який 23 травня примусово посадили в Мінську буцім через загрозу вибуху.

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Про це заявив керівник держпідприємства "Украерорух" Олександр Ярмак.

За його словами, аеронавігаційне обслуговування рейсу в українському повітряному просторі здійснювалося згідно з поданим планом польоту та відповідно до всіх правил та процедур.

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Крім того, всі 25 хвилин, що літак перебував у Львівському районі польотної інформації, переговори між екіпажем і диспетчерами відбувалися в штатному режимі.

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"Повідомлень про нестандартну ситуацію на борту літака та запитів на зміну плану польоту до органів обслуговування повітряного руху "Украероруху" з жодних джерел не надходило", – сказав Ярмак.

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Так він відповів на звинувачення самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. За його словами, літак посадили в Мінську, тому що нібито в Україні та Польщі його садити відмовилися.

"Чому ніхто не захотів прийняти літак, коли ми повідомили про закладену вибухівку? Ані Вільнюс, куди він летів, ані Варшава, ані Львів або Київ. Чому нині стражденні і ридаючі не прийняли цей літак? Злякалися відповідальності?" – сказав 26 травня Лукашенко, виступаючи перед парламентом своєї країни.

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Нагадаємо, що раніше посол України в Білорусі Ігор Кизим заявив, що Лукашенко особисто прийняв рішення про затримання Романа Протасевича.

Як уже повідомлялося, з 26 травня Україна заборонила авіасполучення з Білоруссю, а на кордоні перестануть оформляти пасажирів, що прямують з або до цієї країни.

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Всі подробиці в спецтемі Затримання Романа Протасевича в Мінську

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