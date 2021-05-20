В Україні зловили найвпливовіших "злодіїв у законі" (фото)

В Україні поліцейські затримали двох найвпливовіших у країні "злодіїв у законі". Їхні клички – "Умка" і "Лаша Сван".
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
Затримані утворювали незаконні угрупування і контролювали їх через своїх представників криміналітету. Вони підбурювали людей до нових злочинів і створювали загрозу безпеці громадян.
/ Фото: Нацполиция
Копи з'ясували, що "Умку" "коронували" у 2014 році, а "Лаша Сван" став "злодієм у законі" ще в 1995 році. Високі "звання" вони отримали від топ-представників російського кримінального світу. Затримані вважалися одними з найвпливовіших "злодіїв у законі" в Україні.
/ Фото: Нацполиция
Під затриманими "злодіями в законі" перебував криміналітет відразу в декількох областях – Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій та частині Західного регіону.
/ Фото: Нацполиция
Затримання підозрюваних прокоментував і голова МВС Арсен Аваков. У Тwitter він запевнив, що на цьому правоохоронці не зупиняться і продовжуватимуть затримувати злочинців.
"Нове законодавство, політична воля і професія оперативників поступово знищують це ганебне кримінальне явище. Ми не зупинимося", – написав він.
Нагадаємо, раніше в Одесі зловили "злодія в законі" Мамуку Хонского.
Крім того, повідомлялося, що в Україні кримінальних авторитетів саджатимуть за сходки і титул "злодія у законі".