В Україні зловили найвпливовіших "злодіїв у законі" (фото)

"Звання" порушники отримали від представників російського кримінального світу, а потім під їх впливом був криміналітет половини країни

В Україні поліцейські затримали двох найвпливовіших у країні "злодіїв у законі". Їхні клички – "Умка" і "Лаша Сван".

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Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Затримані утворювали незаконні угрупування і контролювали їх через своїх представників криміналітету. Вони підбурювали людей до нових злочинів і створювали загрозу безпеці громадян.

/ Фото: Нацполиция

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Копи з'ясували, що "Умку" "коронували" у 2014 році, а "Лаша Сван" став "злодієм у законі" ще в 1995 році. Високі "звання" вони отримали від топ-представників російського кримінального світу. Затримані вважалися одними з найвпливовіших "злодіїв у законі" в Україні.

/ Фото: Нацполиция

Під затриманими "злодіями в законі" перебував криміналітет відразу в декількох областях – Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій та частині Західного регіону.

Реклама / Фото: Нацполиция

Затримання підозрюваних прокоментував і голова МВС Арсен Аваков. У Тwitter він запевнив, що на цьому правоохоронці не зупиняться і продовжуватимуть затримувати злочинців.

"Нове законодавство, політична воля і професія оперативників поступово знищують це ганебне кримінальне явище. Ми не зупинимося", – написав він.

Нагадаємо, раніше в Одесі зловили "злодія в законі" Мамуку Хонского.

Крім того, повідомлялося, що в Україні кримінальних авторитетів саджатимуть за сходки і титул "злодія у законі".