В Україні попередили про загрозу сходження лавин: де буде небезпечно

Сьогодні, 31 грудня, у Закарпатській та Львівській областях може бути значна сніголавинна небезпека.
Про це повідомляє ДСНС України.
Деталі
Рятувальники попереджають про небезпеку 3 рівня.
Далі по темі
"31 грудня на високогір'ї східної частини Закарпатської області та 31 грудня у горах Львівської області спостерігатиметься значна сніговладна небезпека", – додають до ДСНС.
Як діяти у разі сходження снігової лавини
Рятувальники затверджують, якщо ви опинилися в горах під час снігової лавини, то потрібно:
- зберігати спокій та уникати паніки;
- почувши шум снігової лавини, що наближається, негайно сховатися за скелю, дерево, лягти на землю, вкрити руками голову, притиснути коліна до живота;
- потрібно орієнтувати своє тіло за рухом лавини та дихати через одяг.
Погода 31 грудня в Україні
У східній частині буде холодно. Вночі від -6 до -11 градусів, а вдень від -1 до -6 градусів. Сніг варто чекати у другій половині дня та ввечері.
Захід України завершить 2021 найтеплішою погодою. Вдень температура повітря підніметься до +6 градусів. Також буде дощ та мокрий сніг.
На півдні України вночі та вранці буде сухо. Іноді з'являтиметься сонце. Вдень прогнозують невеликий мокрий сніг. Максимальна температура повітря від 2 градусів морозу до 4 градусів тепла.
У центральній частині України буде мокрий сніг та дощ. Температуру синоптики обіцяють близько 0.
Північну частину України вночі ще трохи поморозить. Там від -3 до -8 градусів. А вдень буде відлига. Тільки на Сумщині стовпчики термометрів опустяться до -4 градусів.
Раніше ми писали:
- в Карпатах на горі Плай зійшла лавина. Лінія відриву лавини з гори зафіксована на висоті 1270 м-коду.
- снігова лавина на трасі "Київ – Чоп" виявилася фейком. Як пояснили в Управлінні ДСНС Закарпаття, відео сходження було знято у Швейцарії.