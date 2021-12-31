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СЬОГОДНІ Новини України

В Україні попередили про загрозу сходження лавин: де буде небезпечно

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
31 грудня, 08:44
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Синоптики прогнозують значне потепління у країні
У разі сходження снігової лавини потрібно дотримуватись кількох правил / Колаж "Сьогодні"
У разі сходження снігової лавини потрібно дотримуватись кількох правил / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 31 грудня, у Закарпатській та Львівській областях може бути значна сніголавинна небезпека.

Про це повідомляє ДСНС України.

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Деталі

Рятувальники попереджають про небезпеку 3 рівня.

"31 грудня на високогір'ї східної частини Закарпатської області та 31 грудня у горах Львівської області спостерігатиметься значна сніговладна небезпека", – додають до ДСНС.

Як діяти у разі сходження снігової лавини

Рятувальники затверджують, якщо ви опинилися в горах під час снігової лавини, то потрібно:

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  • зберігати спокій та уникати паніки;
  • почувши шум снігової лавини, що наближається, негайно сховатися за скелю, дерево, лягти на землю, вкрити руками голову, притиснути коліна до живота;
  • потрібно орієнтувати своє тіло за рухом лавини та дихати через одяг.

Погода 31 грудня в Україні

У східній частині буде холодно. Вночі від -6 до -11 градусів, а вдень від -1 до -6 градусів. Сніг варто чекати у другій половині дня та ввечері.

Захід України завершить 2021 найтеплішою погодою. Вдень температура повітря підніметься до +6 градусів. Також буде дощ та мокрий сніг.

На півдні України вночі та вранці буде сухо. Іноді з'являтиметься сонце. Вдень прогнозують невеликий мокрий сніг. Максимальна температура повітря від 2 градусів морозу до 4 градусів тепла.

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У центральній частині України буде мокрий сніг та дощ. Температуру синоптики обіцяють близько 0.

Північну частину України вночі ще трохи поморозить. Там від -3 до -8 градусів. А вдень буде відлига. Тільки на Сумщині стовпчики термометрів опустяться до -4 градусів.

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