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В Україні прийняли закон про терміновй призов резервістів на війну

30 березня, 14:44

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

У військових буде можливість протягом доби призивати на службу резервістів

Верховна Рада прийняла у другому читанні президентський законопроєкт № 3553 про введення в Україні нового виду військової служб: держава зможе в стислі терміни мобілізувати резервістів в разі ескалації військової обстановки.

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Що передбачає закон

  • Введення нового виду військової служби – військової служби за призовом осіб з числа резервістів в особливий період, порядку його організації і проведення, забезпечення для мобілізованих гарантій соціально-правового захисту.
  • Створення на базі військкоматів відповідних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.
  • Поступовий перехід від примусового до добровільного принципу комплектування.
  • Створюється система підготовки резервістів і військовозобов'язаних.
  • Посилюється кримінальна та адміністративна відповідальність за ухилення від призову, військового обліку і навчальних зборів.

Резервістів зможуть швидко відправити на фронт

Тепер у військових буде можливість протягом доби призивати на службу резервістів в особливий період без оголошення мобілізації.

"Законопроект стосується впровадження нового виду служби, яка передбачає контракти з резервістами оперативного резерву (в особливий період. – Ред.) ... Цей інструмент дозволить дуже оперативно протягом доби, в разі загострення ситуації на фронті або порушення кордонів держави, залучити вже наявний резерв", – пояснював раніше глава комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич.

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За його словами, в цей резерв увійде невелика група громадян, які вже відслужили і мають бойовий досвід.

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За що можуть покарати резервістів

За ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період, на службу за призовом резервістів в особливий період будуть саджати у в'язницю на строк від трьох до п'яти років.

За порушення правил військового обліку – штраф від 510 до 850 грн.

Нагадаємо, раніше керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в коментарі сайту "Сьогодні" розповідав, що в Україні мобілізаційний резерв становить до 2 млн осіб. Тільки до оборони під час можливого наступу армії РФ можуть бути залучені до 400 тис. осіб, і цього вистачить, щоб відбити напад.

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Верховна Рада призов закони резервісти військова служба

Джерело: Сьогодні

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