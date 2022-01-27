В Україні на OLX продають унікальний танк за 250 тис. доларів – фото

Житель Умані опублікував у Мережі оголошення про продаж танка. Його вартість складає 250 тисяч доларів.
Про це повідомили у Telegram-каналі "First".
На випадок війни?
На онлайн-платформі ОЛХ з'явилось оголошення про продаж танка ІС-3.
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В оголошенні йдеться, що це музейний експонат, який зберігався в ангарі. За танк просять 250 тисяч доларів.
В Україні продають танк. Скріншот оголошення
Загроза вторгнення РФ в Україну
- У листопаді американське агентство Bloomberg, посилаючись на обізнане джерело, заявляло, що президент Росії Володимир Путін нібито готує напад на Україну у січні. Повідомлялося, що розвідка США поділилася з кількома країнами-союзницями США по НАТО в ЄС даними, які свідчать про можливу підготовку РФ до масштабного вторгнення на неокуповану територію України.
- Проте пізніше з'явилася інформація про те, що плани можливого вторгнення до нашої країни несподівано зіпсувала погода. Як зазначають чиновники в адміністрації США, м'яка зима сповільнила замерзання землі, тому Росія може відкласти напад до лютого через труднощі пересування військ якщо воно дійсно планувалося.
- Зараз поблизу кордонів України Росія розмістила приблизно 100-тисячну армію, а днями "несподівано" розпочала нові військові навчання. ЗМІ навіть опублікували карту місць дислокації російських військ.
- Крім того, у Міністерстві закордонних справ Британії заявили, що Росія хоче привести до влади в Україні колишнього депутата Євгена Мураєва на фоні планів вторгнення в країну.
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