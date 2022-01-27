В Україні на OLX продають унікальний танк за 250 тис. доларів – фото

В оголошенні сказано, що це музейний експонат, що зберігався в ангарі

В Україні продають танк. Фото: колаж "Сьогодні"

Житель Умані опублікував у Мережі оголошення про продаж танка. Його вартість складає 250 тисяч доларів.

Про це повідомили у Telegram-каналі "First".

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На випадок війни?

На онлайн-платформі ОЛХ з'явилось оголошення про продаж танка ІС-3.

В оголошенні йдеться, що це музейний експонат, який зберігався в ангарі. За танк просять 250 тисяч доларів.

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В Україні продають танк. Скріншот оголошення

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