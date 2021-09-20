Вже офіційно. В Україні продовжили адаптивний карантин

Медична система в країні готова реагувати на нову хвилю коронавіруса

Епідемічна ситуація в країні контролюється / Фото: Колаж: Сьогодні

Кабінет міністрів у понеділок, 20 вересня, прийняв рішення продовжити карантин в Україні до 31 грудня. Йдеться про загальнонаціональний карантин.

Про це повідомляє прес служба Міністерства охорони здоров'я України.

Реклама

"На засіданні Кабінету Міністрів України від 20 вересня прийнято рішення про продовження адаптивного карантину і режиму надзвичайної ситуації до 31 грудня 2021 року", – пишуть в повідомленні.

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив, що епідемічна ситуація в країні контролюється.

Реклама

"Так, ми фіксуємо зростання числа нових випадків COVID, але завдяки вакцинації маємо запас міцності. Медична система готова реагувати на нову хвилю, але кращий спосіб зберегти своє життя і здоров'я – щепитися від коронавірусної інфекції при першій нагоді", – додав він.

Ситуація в Україні

Всі області України, за станом на 14 вересня, знаходяться в зеленій зоні адаптивного карантину. Однак уже в шести регіонах країни епідеміологічні показники перебувають не в межах норми.

Кабмін 13 вересня прийняв зміни до постанови № 1236 з новими карантинними правилами і введенням електронних COVID-сертифікатів для щеплених людей.

Реклама

Оскільки Київ є лідером по зараженню коронавірусів, столицю розбурхують чутки з стосовно переходу в жовту зону карантину.