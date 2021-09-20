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Вже офіційно. В Україні продовжили адаптивний карантин

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
20 вересня, 13:36
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Медична система в країні готова реагувати на нову хвилю коронавіруса
Епідемічна ситуація в країні контролюється
Епідемічна ситуація в країні контролюється / Фото: Колаж: Сьогодні

Кабінет міністрів у понеділок, 20 вересня, прийняв рішення продовжити карантин в Україні до 31 грудня. Йдеться про загальнонаціональний карантин.

Про це повідомляє прес служба Міністерства охорони здоров'я України.

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"На засіданні Кабінету Міністрів України від 20 вересня прийнято рішення про продовження адаптивного карантину і режиму надзвичайної ситуації до 31 грудня 2021 року", – пишуть в повідомленні.

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"Так, ми фіксуємо зростання числа нових випадків COVID, але завдяки вакцинації маємо запас міцності. Медична система готова реагувати на нову хвилю, але кращий спосіб зберегти своє життя і здоров'я – щепитися від коронавірусної інфекції при першій нагоді", – додав він.

Ситуація в Україні

Всі області України, за станом на 14 вересня, знаходяться в зеленій зоні адаптивного карантину. Однак уже в шести регіонах країни епідеміологічні показники перебувають не в межах норми.

Кабмін 13 вересня прийняв зміни до постанови № 1236 з новими карантинними правилами і введенням електронних COVID-сертифікатів для щеплених людей.

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Оскільки Київ є лідером по зараженню коронавірусів, столицю розбурхують чутки з стосовно переходу в жовту зону карантину.

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