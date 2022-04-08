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В Україні продовжили термін дії COVID-сертифікатів про вакцинацію

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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8 квітня, 18:36
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Це дозволить українцям за кордоном довше користуватися документами про щеплення від коронавірусу
В "Дії" продовжили терміни COVID-сертифікатів.
В "Дії" продовжили терміни COVID-сертифікатів. / Фото: Колаж: Сьогодні

COVID-сертифікат у мобільному застосунку "Дія" тепер відображатиметься довше. Його термін продовжили 1,5 року від дати щеплення.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

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Відтепер термін дії сертифікату – 545 днів від дати щеплення.

"Це дозволить українцям за кордоном пред'явити цифровий документ про отриману вакцинацію від COVID-19 та отримати наступну потрібну дозу чи мати менші карантинні обмеження, ніж невакциновані особи", – пояснили у МОЗ.

На які види сертифікатів діють зміни

Термін відображення змінено у всіх видах сертифікатів, який підтверджує вакцинальний статус особи:

  • "жовтий" COVID-сертифікат, який підтверджує 1 дозу щеплення проти коронавірусної хвороби;
  • "зелений" COVID-сертифікат, який підтверджує 2 дози щеплення проти коронавірусної хвороби;
  • "бустерний" COVID-сертифікат, який підтверджує 3 дози щеплення проти коронавірусної хвороби.

Як оновити сертифікат про вакцинацію

Важливо додати, що сертифікат не оновить нову кінцеву дату автоматично. Для цього потрібно повторно надіслати запит у застосунку або на порталі "Дії". Ця функція вже працює.

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Як відомо, український COVID-сертифікат визнаний країнами-членами Довірчої мережі ЄС, до складу якої входить понад 60 країн світу.

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