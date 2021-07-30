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В Україні продовжать карантин. Що кажуть у МОЗ

30 липня 2021 10:10

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Санлікар пояснив, що нині до карантину прив'язується багато організаційних заходів

У кінці літа карантин не закінчиться. Колаж "Сьогодні"

У кінці літа карантин не закінчиться. Колаж "Сьогодні"

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що карантин у країні не закінчиться 31 серпня, його будуть продовжувати. Однак поки не відомо, на скільки часу.

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Про це він сказав в ефірі "Сніданку з 1+1".

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"З приводу продовження карантину. Він буде продовжений, тому що ми розуміємо, що до карантину прив'язується багато організаційних заходів. Тому він буде продовжений", – заявив Кузін.

За словами санлікаря, у деяких областях погіршується ситуація з коронавірусом. При цьому в Києві поки все в нормі.

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У яких областях "розгулявся" коронавірус:

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Кількість нових випадків інфікування зростає. Колаж: "Сьогодні"
  • Луганська;
  • Донецька;
  • Харківська;
  • Львівська.

Нагадаємо, через ковід влада запроваджує нові правила в'їзду в Україну. Однак людям, які вже вакциновані, буде значно простіше – докладніше про правила читайте в матеріалі "Сьогодні".

Крім того, раніше глава МОЗ Віктор Ляшко розповів, що робота шкіл буде залежати від карантинної зони регіону. Якщо "зелена зона", усі школи працюють.

Також дивіться в сюжеті "Сьогодні" про те, як в Україні збираються вакцинувати дітей проти коронавірусу:

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус NEW: штам Дельта

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