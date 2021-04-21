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В Україні продовжать карантин: Шмигаль назвав нову дату

21 квітня, 13:09

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Глава уряду відзначає поліпшення епідеміологічної ситуації, але карантинні обмеження не скасовуватимуть

Карантин в Україні і режим надзвичайної ситуації буде продовжений до 30 червня. Про це заявив на засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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За його словами, епідеміологічна ситуація в Україні стабілізується, зокрема зменшується навантаження на медичну систему, але ситуація з коронавірусом все ще напружена.

"Уряд продовжує до 30 червня режим надзвичайної ситуації і, відповідно, карантин ... Це ще одне нагадування всім українцям, що ми повинні залишатися обережними", – сказав Шмигаль.

Як повідомляли новини "Сьогодні", в Україні за минулу добу зафіксували 12 162 нових випадки коронавірусу, але при цьому одужали 14 720 осіб. В Україні вже вакцинували 477 тисяч людей. Тим часом Київ може перестрибнути з "червоної" зони в "жовту"завдяки поліпшенню епідеміологічної ситуації.

Читайте також детальніше, як будемо святкувати Великдень на карантині.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Адаптивний карантин в Україні

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карантин коронавірус Денис Шмигаль COVID-19

Джерело: Сьогодні

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