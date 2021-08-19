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В Україні продовжує холоднішати, але не скрізь: прогноз погоди на 19 серпня (карта)

Юлія Безпечна Юлія Безпечна Нічний редактор Сьогодні
19 серпня, 06:15
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У четвер, як і раніше обіцяють опади у центрі, зате з півночі і заходу грози повністю підуть, але прохолода в цих регіонах збережеться
На заході України знову грози, а в інших областях так само спекотно/колаж "Сьогодні"
На заході України знову грози, а в інших областях так само спекотно/колаж "Сьогодні"

У четвер грози ще більш змістяться на схід і південь, тому на заході і півночі опадів синоптики не обіцяють, але прохолода, що прийшла на зміну спеці, там залишиться.

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Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

У Києві 19 серпня обіцяють нежарку погоду без опадів. Температура в столиці буде близько 21-23 градусів.

Погода в регіонах

У четвер, як і раніше, обіцяють опади у центрі, також литиме на півдні та сході країни, при цьому спека там збережеться.

  • На півночі температура залишиться 22-24 градуси. У Чернігівській, Київській, Сумській та Житомирській областях синоптики опадів не обіцяють.
  • На заході температура дещо підвищиться – у цьому регіоні прогнозують сьогодні в середньому 22-24 градуси.
  • У центрі 19 серпня похмуро і знову грози. Температура в Кропивницькому і Черкасах – 22-24 градуси, а в Полтаві і Дніпрі буде тепліше – до +29.

  • На сході сьогодні гроз не буде тільки в Луганській області, температура там підніметься до +33. У Харківській, Донецькій та Запорізькій областях литиме, але при цьому збережеться спека 30-32 градуси.
  • На півдні 19 серпня температура знизиться і прогнозують грози. У Миколаєві та Одесі – 23-25 градусів, у Херсонській області та окупованому Криму – до +28.
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Водночас вчені розглядають три сценарії, за якими змінюватиметься погода у світі. За найімовірнішого Україну очікують посухи та сезонні потопи. Кліматолог Світлана Бойченко розповіла, яким буде клімат України через 50 років.

Ми також писали, що днями на Керч ринула потужна злива – місто знову затопило – авто плавали по воді, приватні будинки і двори пішли під воду.

Водночас поплив південь Росії. Через повінь у Краснодарському краї евакуюють місцевих жителів, рятувальники можуть дістатися до деяких населених пунктів тільки на човнах.

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