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В Україні продовжує знижуватися кількість нових заражених COVID-19

4 січня, 08:14

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

За добу знову видужало більше людей, ніж захворіло

В Україні за останню добу виявили 4158 нових випадків інфікування коронавірусом.

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Про це повідомляє міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

Всього інфекцію підтвердили у 1 078 251 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 73 українці (всього – 18 927). Вилікувати вдалося 733 558 інфікованих (4693 – за останню добу).

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Раніше ми повідомляли, що у Туреччині заявили про створення приладу, який діагностує COVID-19 за 10 секунд. Для цього спочатку з рота пацієнта береться мазок, який потім змішується з розчином і додається в чип для виявлення патогенів.

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Також нагадаємо, вчені з'ясували, що "британський" варіант COVID-19 не викликає більш серйозного перебігу хвороби або підвищеної смертності, але він більш заразний, ніж відомі різновиди коронавірусу.

Крім того, Україна очікує додатково 1,9 млн доз вакцини проти COVID-19. Влада вже підписала контракт про постачання з китайською компанією Sinovac Biotech.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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