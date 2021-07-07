Залишилися без світла через сильний вітер та грози. Які області України постраждали

Негода продовжує бушувати в країні. Над відновленням електропостачання вже працюють фахівці

Негода наробила чимало лиха. Фото: колаж "Сьогодні"

Через сильні пориви вітру, дощу і грози в Україні на ранок 7 липня виявився знеструмленим 9 населених пунктів.

Про це повідомили на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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Так, без світла залишилися люди в трьох областях, а саме:

Київська – 7 населених пунктів;

Донецька – 1 населений пункт;

Кіровоградська – 1 населений пункт.

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Над відновленням електропостачання вже працюють бригади обленерго.

Нагадаємо, що червень в Україні видався і дощовим, і спекотним. Перші два тижні території всіх областей заливали щодня дощі, а з другої половини місяця почалася "пекельна" погода – температура в тіні піднімалася до +35, на сонці було ще спекотніше. Ми дізналися у синоптиків, якої тепер погоди чекати в липні.

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Крім того, Дніпро накрив град розміром з перепелине яйце.