В Україні продовжить бушувати холодний циклон: якої погоди чекати в середу

В Україну прийшло календарне літо, ось тільки на вулиці погода так собі – буде і прохолодно, і мокро

/ Фото: Pixabay

Червень в Україні почався з досить прохолодної погоди і завтра теж спекотно не буде. Також в середу нас знову чекають дощі з поривчастим вітром.

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Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

За її словами, нинішній дощової циклон, який зараз над Україною, 2 червня охопить більшість областей, місцями будуть грози і сильний вітер.

На північному заході невелика ймовірність дощу, а на півдні без опадів.

Температура повітря у вівторок залишається без особливих змін, протягом дня 15-19 градусів, на півдні та сході місцями до +20.

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У Києві 2 червня існує ймовірність дощу і буде досить свіжо, в межах 16-17 градусів.

Діденко додала, що потепління в Україну повернеться в п'ятницю, а на наступному тижні теж очікуються приємні 20-25 градусів.

Відзначимо, травень в Україні видався досить дощовим і не особливо спекотним (за винятком декількох днів). Наші експерти – заввідділом прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАН України Віра Балабух і найвідоміший народний синоптик Леонід Горбань – розповіли "Сьогодні" про прогноз погоди на літо.