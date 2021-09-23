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В Україні стався землетрус – які області зачепило

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
23 вересня, 09:33
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Експерти стверджують, що підземні поштовхи відчувалися переважно в західних областях
В Україні зафіксували землетрус
В Україні зафіксували землетрус / Фото: Колаж: Сьогодні

Вранці у четвер, 23 вересня, в Україні стався землетрус магнітудою 4,3. Підземні поштовхи найбільше відчувалися в Тернопільській області.

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

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Джерело землетрусу знаходилося на глибині 6 км. Його зафіксували о 6:17 на глибині 10 км на межі Тернопільської та Івано-Франківської областей.

Найбільше землетрус відчувався біля міста Чортків. Також підземні поштовхи відчули жителі Хмельницької, Чернівецької та Вінницької областей.

Наскільки відчутний такий землетрус?

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За класифікацією ранковий землетрус відноситься до помірних, відчувається людьми всередині приміщення. Предмети, які висять, сильно коливаються, а картини зсуваються з місця. Відчутні коливання схожі з коливаннями, утвореними падінням важких предметів усередині будівлі.

На території Тернопільської області зареєстровано землетрус 23 квітня 2020 і 28 травня 2019 років з магнітудою 2,0.

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