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В Україні пройшов радіодиктант "Слідом за пам'яттю" – текст для перевірки

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
9 листопада, 12:10
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Усі охочі українці 9 листопада змогли перевірити знання української мови – "Сьогодні" публікують повний текст диктанту
В Україні пройшов загальнонаціональний диктант
В Україні пройшов загальнонаціональний диктант / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні 9 листопада пройшов радіодиктант національної єдності — щорічний всеукраїнський флешмоб до Дня української писемності та мови.

Сайт "Сьогодні" брав участь у проєкті та опублікував готову версію.

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Текст диктанта цього року написав та прочитав український письменник Юрій Андрухович. Диктант писали усі охочі українці. У Харкові до флешмобу приєдналися патрульні поліцейські та священнослужителі.

Слідом за пам'яттю

Парк. Як добре, що він у нас був. І не просто був, а буяв, дихав, заманював! Такий величезний, розкинутий на незліченних гектарах, невимірний! Кожен із нас, молодших і старших, приходив до нього трохи не з побожним онімінням і завжди відкривав щось таке, що хоча б на півжиття залишиться спомином. Наш парк перевершував будь-який інший: він був чудесним лісом. Він існував поза часом і в позачасі тривав.

Покинутий десь на галявині псевдокитайський павільйон, застиглий танок гіпсових німф довкола рясно порослого асфоделями пагорба, заґратований і напівзавалений каменями лаз у розбійничу печеру. Я міг би й тягнути далі цей перелік моїх тодішніх дивовиж. І всі вони трапилися протягом одного-єдиного літа! Бо кожне моє, як і моїх ровесників, літо... Минало? Ні! Пролітало, проносилося! В парку. В його, іноді аж до грудей, високій траві.

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Хоч найважливіша була осінь. Ви її любите? Якщо ви не злюбили осінь, то вам у дитинстві не пощастило з парком. Таким, як мій, що спершу заливав усього себе червоною і жовтою барвами в цілковитій невичерпності їхніх напівтонів, а відтак, поступово скидав ту червінь і жовтину до решти, дощенту оголюючись на зиму. Тоді-то й наставала пора особливої чуйності: млистими, передсвітанковими годинами, до парку починали заходити невеликі групи мисливців.

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