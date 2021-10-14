В Україні пройшли перші збори ветеранів війни на Донбасі – як це було (фото)

У День захисників і захисниць України ветерани війни зібралися, щоб згадати свої навички і ще раз дати клятву українському народові

В Україні пройшли збори ветеранів війни на Донбасі / Фото: Колаж: Сьогодні

У таборі "Скажені птиці" пройшли перші тактичні збори ГО "Res_Publika. Брати по зброї". Організація об'єднує ветеранів війни на Донбасі. Також на тактичні збори приїхав лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко.

Про це повідомили на сайті партії.

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У День Захисників і захисниць України на збори приїхали понад 300 колишніх військових з різних регіонів. Команди змагалися на смузі розвідника, демонстрували навички тактичної медицини, мінну безпеку і повітряну розвідку.

Фото: пресслужба "Європейської солідарності"

Петро Порошенко особисто випробував у роботі безпілотник військової аеророзвідки. Під час зборів ветерани дали урочисту клятву народові України – пообіцяли дотримуватися принципів бойового братерства, поважати і підтримувати своїх побратимів, а також завжди бути готовим стати на захист держави.

Фото: пресслужба "Європейської солідарності"

"У 2014 році саме ви, захисники України, зламали хребет путінському плану, зупинили російського агресора. І нам було потрібне своє українське власне свято. Я як Верховний Головнокомандувач прийняв рішення скасувати чуже радянське свято сусідньої держави і зробити наше українське свято", – сказав Порошенко.

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Фото: пресслужба "Європейської солідарності"

Він додав, що українці роблять усе можливе, щоб "відстояти нашу свободу, нашу незалежність, рухати країну вперед до Європейського Союзу, у НАТО".

Фото: пресслужба "Європейської солідарності"

"На нас з вами лежить величезна відповідальність. Це є рушійна сила змін нашої держави. Тому сьогодні ми тут. Я тут, щоб вам подякувати", – сказав лідер "Європейської Солідарності".