Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❄ Коли увімкнуть опалення? ⚡ Смерть нардепа Полякова 🙏 Покрова-2021 👑 Міс Україна-Всесвіт
СЬОГОДНІ Новини України

В Україні пройшли перші збори ветеранів війни на Донбасі – як це було (фото)

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
14 жовтня, 19:19
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У День захисників і захисниць України ветерани війни зібралися, щоб згадати свої навички і ще раз дати клятву українському народові
В Україні пройшли збори ветеранів війни на Донбасі
В Україні пройшли збори ветеранів війни на Донбасі / Фото: Колаж: Сьогодні

У таборі "Скажені птиці" пройшли перші тактичні збори ГО "Res_Publika. Брати по зброї". Організація об'єднує ветеранів війни на Донбасі. Також на тактичні збори приїхав лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко.

Про це повідомили на сайті партії.

Реклама

У День Захисників і захисниць України на збори приїхали понад 300 колишніх військових з різних регіонів. Команди змагалися на смузі розвідника, демонстрували навички тактичної медицини, мінну безпеку і повітряну розвідку.

Фото: пресслужба "Європейської солідарності"

Петро Порошенко особисто випробував у роботі безпілотник військової аеророзвідки. Під час зборів ветерани дали урочисту клятву народові України – пообіцяли дотримуватися принципів бойового братерства, поважати і підтримувати своїх побратимів, а також завжди бути готовим стати на захист держави.

Фото: пресслужба "Європейської солідарності"

"У 2014 році саме ви, захисники України, зламали хребет путінському плану, зупинили російського агресора. І нам було потрібне своє українське власне свято. Я як Верховний Головнокомандувач прийняв рішення скасувати чуже радянське свято сусідньої держави і зробити наше українське свято", – сказав Порошенко.

Реклама
Фото: пресслужба "Європейської солідарності"

Він додав, що українці роблять усе можливе, щоб "відстояти нашу свободу, нашу незалежність, рухати країну вперед до Європейського Союзу, у НАТО".

Фото: пресслужба "Європейської солідарності"

"На нас з вами лежить величезна відповідальність. Це є рушійна сила змін нашої держави. Тому сьогодні ми тут. Я тут, щоб вам подякувати", – сказав лідер "Європейської Солідарності".

Реклама

Читайте також:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
В тренді
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Тест на Покров
Чи добре ви знаєте козацькі прізвища?
Перевір себе
Щоденник незалежності 🇺🇦

14 жовтня 1991. 264 карбованці за тонну у вільно конвертованій валюті (за комерційним курсом) - саме таку ціну встановлює Кабінет міністрів України своєю постановою за прийом в державні ресурси насіння соняшнику урожаю 1991 року

Зануритись у той день
Короновірус за тиждень

99 632

захворіло за тиждень в Україні

+34%

Обмінка
Курс гривні Сьогодні
$

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.35

Російський рубль (₽)

0.3666

Євро (€)

30.43

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Реальна містика 🎃

Будинок вдови в Києві. Одна з резиденцій президента в столиці багато таємниць...

Світ незвіданого
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти