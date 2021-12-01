В Україні провели надскладну операцію з видалення пухлини новонародженому: подробиці унікального лікування (відео)

Пухлина розташовувалася на шиї у дитини та була більшої за її голову

Вкрай небезпечна, проте успішна операція. Новонародженому хлопчику видалили пухлину, яка у півтора раза більша за його голову. Саме на шиї такі новоутворення — велика рідкість, трапляються один раз на 100 тисяч пологів. Тож і видалення вкрай небезпечне: надто близько до артерій, вен і дихальних шляхів. І все ж столичні медики взялися за маленького пацієнта. Як дитина почувається нині — знає кореспондентка "Сьогодні" Тетяна Гаврилюк.

Надскладна операція

Від крихітного Єгора не відходять батьки. Тато ніжно стискає руку малюка. Хлопчику лише півтора місяця. А позаду — вже надскладна операція. Єгор народився з величезною пухлиною на шиї.

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"Важко це бачити. Тому що пухлина дуже велика. Не можна ні дихати, він самостійно не їв нічого. Його годували через зонд, захлинався", — розповідає мати хлопчика.

Про пухлину дізналися до пологів

Що у дитини така патологія — мати дізналася на 33 тижні вагітності. З Білої Церкви поїхала народжувати до столиці в інститут педіатрії та гінекології.

"Не можна передати словами, в якому страху ти оці останні тижні доношуєш і не розумієш, що буде далі", — каже мати Єгора.

Медики шоковані

Жінці зробили кесарів розтин. Медики зізнаються: з подібними пухлинами — медичною мовою, тератомами — справу мали не раз. Але побачене — шокувало.

"Люди, які працюють дуже давно, майже всі в один голос казали, що вони вперше в житті своєму бачать таку пухлину", — зазначив керівник центру неонатальної хірургії вад розвитку та їх реабілітації Олексій Слєпов.

Процес лікування

Дослідження засвідчило: тератома доброякісна, а отже — операбельна. Але надто велика. В півтора раза більша, ніж голова новонародженої дитинки. Та ще й судини виявили, які кровопостачали цю пухлину. То ж спершу довелося їх закупорювати, а вже потім оперувати малюка.

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Така тератома на шиї — велика рідкість. Трапляється раз на 100 тисяч пологів. Операція надскладна. Видалення такої пухлини вкрай небезпечне, бо надто близько до життєво важливих органів.

"Крім дихальних шляхів, трахеї, гортані, стравоходу, там знаходяться і сонні артерії, які постачають мозок, внутрішня вена, зовнішня, яка відповідає за відтік венозної крові від голови. Там є життєво важливі нерви", — каже керівник центру неонатальної хірургії вад розвитку та їх реабілітації Олексій Слєпов.

З десяток медиків протягом семи годин рятували життя Єгора. Тепер, коли усе уже позаду, мати з полегшенням усміхається. Каже, що після операції дитину не впізнали.

Вага пухлини

Вага Єгора при народженні — три з половиною кілограми. Третина ваги була не його, а пухлини. Тепер від неї лише слід. Але і його з часом буде майже непомітно.

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Дитину нарешті виписали з лікарні. Удома на Єгора чекає старша сестричка.

Що таке тератома?

За інформацією Вікіпедії, тератома — пухлина, яка складається з різних типів тканин, які є похідними різних зародкових листків, присутність яких нехарактерна для тих органів або анатомічних областей організму, в яких розвивається пухлина. Тератома відноситься до герміногенних пухлин та формується з ембріональних клітин — гоноцитів. Згідно зі статистичними даними, тератома становить приблизно третину всіх пухлин у дитячому віці та 7 % пухлин у дорослих.

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