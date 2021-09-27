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В Україні п'ять областей другий день відповідають показникам "помаранчевої зони"

Валентина Мартинюк Валентина Мартинюк Випусковий редактор Сьогодні
27 вересня, 10:42
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У регіонах перевищено допустимий показник динаміки госпіталізацій
Нині найгірша ситуація з динамікою госпіталізацій у Тернопільській області/Фото: Колаж: Сьогодні
Нині найгірша ситуація з динамікою госпіталізацій у Тернопільській області/Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні станом на понеділок, 27 вересня, п'ять регіонів демонструють показники "помаранчевої зони" карантину. Така тенденція зберігається другий день поспіль. Водночас в країні збільшується смертність від COVID-19.

Про це повідомляє МОЗ.

Порушення динаміки госпіталізацій

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За даними Міністерства охорони здоров'я, показники "помаранчевої зони" мають Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Тернопільська, Черкаська області. У них перевищений допустимий показник динаміки госпіталізацій хворих на COVID-19. Зараз найгірша ситуація у Тернопільській області, оскільки там динаміка становить 102,2%.

Перевищення рівня захворюваності

У перерахованих вище регіонах, крім Кіровоградської області, спостерігається перевищення за рівнем захворюваності на COVID-19. Лідируючі позиції займає Тернопільська область — 264, далі йде Донецька — 228 і Дніпропетровська – 194.

Яка ж норма?

Норма динаміки загальної кількості госпіталізованих людей з підтвердженим коронавірусом або підозрою на захворювання повинна бути не більше 50%. Норма рівня захворюваності COVID-19 має становити менше 75 на 100 тисяч населення.

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