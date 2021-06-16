Русский
$ 26,93
32,62
  1. Новини України

В Україні раніше закриті резиденції перетворять на туристичні магніти. Що там буде

16 червня 2021 14:10

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

На відкритих територіях зможуть відпочивати всі охочі – якими хочуть зробити майбутні туристичні центри

В Україні відкривають раніше закриті резиденції – Залісся, острів Бірючий, Конча Заспу. До цього звичайні громадяни не могли там відпочивати.

Реклама

Про це розповів заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко на форумі "Україна 30".

За його словами, раніше в ці зони могли потрапити тільки чиновники, зараз їх відкрили і будуть робити з них нові туристичні магніти.

Острів Бірючий

Острів знаходиться у Херсонській області. Там раніше побудували президентську резиденцію, тому зона була закрита.

Реклама

Що зроблять на острові:

  • відновлять інфраструктуру;
  • побудують літні будиночки, де зможуть переночувати відпочивальники;
  • зроблять комплекс басейнів;
  • розвиватимуть туристичні маршрути.

Залісся

Залісся – величезний лісовий комплекс під Києвом. Резиденція використовувалася радянськими чиновниками для відпочинку.

Не пропусти!
Фінляндія – Росія: онлайн головного матчу дня
Принципова битва двох сусідів - Фінляндії та Росії

"Зараз у нас йде трансформація території Залісся у національний природний парк, щоб юридично зміцнити це (відкриття території для всіх, – Ред.). Ми поділили його на кілька кластерів. Є зони, де можливо побудувати готелі", – сказав Тимошенко.

Він зазначив, що в Заліссі можна запросто зустріти незвичайних тварин і він сам один раз там відпочивав з родиною.

Конча Заспа

У цій резиденції також роками жили високопоставлені чиновники. Однак деякі представники влади укладали сумнівні договори і будували свої будинки. Зараз всі ці договори перевіряють.

Реклама

Кончу Заспу відкриють після того, як проведуть аудит документації та підготують територію для відпочинку громадян.

Нагадаємо, у минулому році для екскурсій відкрили церемоніальну резіденцію президента України у відреставрованому Маріїнському палаці.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

"Такий вигляд має обід справжнього слуги народу": депутат показав фото з їдальні РадиВлада
Долар впав нижче психологічної позначки: курс валют НБУ
Долар впав нижче психологічної позначки: курс валют НБУФінанси
На Трійцю спека до +30 і майже без дощів: прогноз погоди до кінця тижня
На Трійцю спека до +30 і майже без дощів: прогноз погоди до кінця тижняУкраїна
Зірвалася з п'ятого поверху, а бойфренд знімав все на відео. Моторошні подробиці загибелі українки в Туреччині
Зірвалася з п'ятого поверху, а бойфренд знімав все на відео. Моторошні подробиці загибелі українки в ТуреччиніІнші країни
У Зеленського хочуть звільнити Авакова – ЗМІ дізналися подробиці
У Зеленського хочуть звільнити Авакова – ЗМІ дізналися подробиціВлада
"Буде жорсткий відбір": Вірастюк про плани в Раді і перший законопроєктВлада

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти