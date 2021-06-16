В Україні раніше закриті резиденції перетворять на туристичні магніти. Що там буде

В Україні відкривають раніше закриті резиденції – Залісся, острів Бірючий, Конча Заспу. До цього звичайні громадяни не могли там відпочивати.

Реклама

Про це розповів заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко на форумі "Україна 30".

За його словами, раніше в ці зони могли потрапити тільки чиновники, зараз їх відкрили і будуть робити з них нові туристичні магніти.

Острів Бірючий

Острів знаходиться у Херсонській області. Там раніше побудували президентську резиденцію, тому зона була закрита.

Реклама

Що зроблять на острові:

відновлять інфраструктуру;

побудують літні будиночки, де зможуть переночувати відпочивальники;

зроблять комплекс басейнів;

розвиватимуть туристичні маршрути.

Залісся

Залісся – величезний лісовий комплекс під Києвом. Резиденція використовувалася радянськими чиновниками для відпочинку.

"Зараз у нас йде трансформація території Залісся у національний природний парк, щоб юридично зміцнити це (відкриття території для всіх, – Ред.). Ми поділили його на кілька кластерів. Є зони, де можливо побудувати готелі", – сказав Тимошенко.

Він зазначив, що в Заліссі можна запросто зустріти незвичайних тварин і він сам один раз там відпочивав з родиною.

Конча Заспа

У цій резиденції також роками жили високопоставлені чиновники. Однак деякі представники влади укладали сумнівні договори і будували свої будинки. Зараз всі ці договори перевіряють.

Реклама

Кончу Заспу відкриють після того, як проведуть аудит документації та підготують територію для відпочинку громадян.

Нагадаємо, у минулому році для екскурсій відкрили церемоніальну резіденцію президента України у відреставрованому Маріїнському палаці.