В Україні раніше закриті резиденції перетворять на туристичні магніти. Що там буде

В Україні відкривають раніше закриті резиденції – Залісся, острів Бірючий, Конча Заспу. До цього звичайні громадяни не могли там відпочивати.
Про це розповів заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко на форумі "Україна 30".
За його словами, раніше в ці зони могли потрапити тільки чиновники, зараз їх відкрили і будуть робити з них нові туристичні магніти.
Острів Бірючий
Острів знаходиться у Херсонській області. Там раніше побудували президентську резиденцію, тому зона була закрита.
Що зроблять на острові:
- відновлять інфраструктуру;
- побудують літні будиночки, де зможуть переночувати відпочивальники;
- зроблять комплекс басейнів;
- розвиватимуть туристичні маршрути.
Залісся
Залісся – величезний лісовий комплекс під Києвом. Резиденція використовувалася радянськими чиновниками для відпочинку.
"Зараз у нас йде трансформація території Залісся у національний природний парк, щоб юридично зміцнити це (відкриття території для всіх, – Ред.). Ми поділили його на кілька кластерів. Є зони, де можливо побудувати готелі", – сказав Тимошенко.
Він зазначив, що в Заліссі можна запросто зустріти незвичайних тварин і він сам один раз там відпочивав з родиною.
Конча Заспа
У цій резиденції також роками жили високопоставлені чиновники. Однак деякі представники влади укладали сумнівні договори і будували свої будинки. Зараз всі ці договори перевіряють.
Кончу Заспу відкриють після того, як проведуть аудит документації та підготують територію для відпочинку громадян.
Нагадаємо, у минулому році для екскурсій відкрили церемоніальну резіденцію президента України у відреставрованому Маріїнському палаці.