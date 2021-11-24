В Україні розширили список ліків від COVID-19

В Україні за минулу добу зафіксували 14 325 нових випадків коронавірусної хвороби

Ліки виготовляють інші країни / Колаж "Сьогодні"

В Україні уряд розширив список медикаментів, які застосовують для лікування COVID-19.

Про це повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмігаль.

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Подробиці

Це дозволить оперативно взаємодіяти і вести переговори зі світовими виробниками щодо постачання лікарських засобів з високою ефективністю та досліджень, що знаходяться на фінальних стадіях, стверджує Денис Шмігаль.

"Ми націлені на те, щоб наші громадяни були серед перших, хто матиме доступ до інноваційних та ефективних лікарських засобів", – додав прем'єр-міністр України.

Статистика коронавірусу в Україні

Минулої доби, 23 листопада, в Україні зафіксували 14 325 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Захворіло дітей – 1183, медпрацівників – 287.

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Також за минулу добу:

госпіталізовано – 4077 людина;

летальних випадків – 595;

одужали – 29 044 особи.

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