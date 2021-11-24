В Україні розширили список ліків від COVID-19

В Україні уряд розширив список медикаментів, які застосовують для лікування COVID-19.
Про це повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмігаль.
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Це дозволить оперативно взаємодіяти і вести переговори зі світовими виробниками щодо постачання лікарських засобів з високою ефективністю та досліджень, що знаходяться на фінальних стадіях, стверджує Денис Шмігаль.
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"Ми націлені на те, щоб наші громадяни були серед перших, хто матиме доступ до інноваційних та ефективних лікарських засобів", – додав прем'єр-міністр України.
Статистика коронавірусу в Україні
Минулої доби, 23 листопада, в Україні зафіксували 14 325 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Захворіло дітей – 1183, медпрацівників – 287.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 4077 людина;
- летальних випадків – 595;
- одужали – 29 044 особи.
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