В Україні розширили список професій з обов'язковою вакцинацією – кого відсторонять вже сьогодні

З 9 грудня набирають чинності зміни до Наказу МОЗ щодо розширення переліку професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов'язковим. Нещеплених працівників будуть відсторонювати.
Про це нагадав головний санітарний лікар Ігор Кузін в Facebook.
Відсьогодні обов'язково мають бути щеплені:
- соцпрацівники,
- співробітники державних підприємств, установ та організацій,
- співробітники стратегічно важливих підприємств.
Не перші відсторонення
В Україні з 8 листопада почали відстороняти співробітників, які не вакцинувалися від коронавірусу.
Без щеплення не пускали на роботу працівників таких установ:
- центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;
- місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;
- вишів, технікумів, училищ, шкіл та дитсадків.
Умови усунення від роботи
Відстороненим не платитимуть зарплату. Також вони не зможуть одержати лікарняні. А от звільняти їх не будуть.
Повернутися на роботу можна буде лише після того, як людина вакцинується хоча б однією дозою від коронавірусу. Або ж їй потрібна довідка про протипоказання до вакцинації.
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