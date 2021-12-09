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В Україні розширили список професій з обов'язковою вакцинацією – кого відсторонять вже сьогодні

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
9 грудня, 06:00
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З 9 грудня щепленими повинні бути працівники ще трьох категорій професій
Відстороненим працівникам не будуть виплачувати зарплати.
Відстороненим працівникам не будуть виплачувати зарплати. / Фото: Колаж: Сьогодні

З 9 грудня набирають чинності зміни до Наказу МОЗ щодо розширення переліку професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов'язковим. Нещеплених працівників будуть відсторонювати.

Про це нагадав головний санітарний лікар Ігор Кузін в Facebook.

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Відсьогодні обов'язково мають бути щеплені:

  • соцпрацівники,
  • співробітники державних підприємств, установ та організацій,
  • співробітники стратегічно важливих підприємств.

Не перші відсторонення

В Україні з 8 листопада почали відстороняти співробітників, які не вакцинувалися від коронавірусу.

Без щеплення не пускали на роботу працівників таких установ:

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  • центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;
  • місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;
  • вишів, технікумів, училищ, шкіл та дитсадків.

Умови усунення від роботи

Відстороненим не платитимуть зарплату. Також вони не зможуть одержати лікарняні. А от звільняти їх не будуть.

Повернутися на роботу можна буде лише після того, як людина вакцинується хоча б однією дозою від коронавірусу. Або ж їй потрібна довідка про протипоказання до вакцинації.

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