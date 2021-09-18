В Україні зростає кількість COVID-госпіталізацій, вже в 10 областях перевищено показники

Станом на ранок, 18 вересня всі області України перебувають в "зеленій" зоні адаптивного карантину. Однак в 10 регіонах перевищено показник динаміки рівня госпіталізації хворих на COVID-19.
Про це повідомляє МОЗ.
Норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим COVID-19 або підозрою на захворювання повинна складати не більше 50%.
Цей показник перевищено в областях:
- Вінницькій – 66,3%
- Дніпропетровській – 69,0%
- Закарпатській – 65,9%
- Луганській – 71,5%
- Львівській – 68,6%
- Миколаївській – 105,1%
- Рівненській області – 82,5%
- Сумській – 56,7%
- Харківській – 59,0%
- Хмельницькій – 51,3%
Понад півтисячі навчальних закладів Київщини може припинити роботу
Раніше ми повідомляли, що більше половини навчальних закладів Київщини може припинити роботу, так як вони не виконали вимогу щодо необхідного рівня вакцинації і не досягли 80% вакцинованих від коронавіруса співробітників.
Тільки 535 навчальних закладів Київської області з 1255 готові продовжувати роботу після того, як регіон переведуть в "жовту" зону епідемічної небезпеки. Функціонування близько 720 освітніх установ знаходиться під питанням.
"прийнято жорстке, але справедливе рішення – у регіоні працюватимуть тільки ті навчальні заклади, де вакцинувались понад 80% освітян. Це єдиний критерій для шкіл, садочків, закладів професійно-технічної та фахової передвищої освіти й університетів", – заявив з цього приводу глава Київської ОДА Василь Володін.
Володін також зазначив, що питання про вакцинацію важливе, в регіоні працюватимуть тільки ті навчальні заклади, де вакцинувалися більше 80% педагогів.
"Підкреслю, що питання стоїть ребром – вони або проводять повноцінне навчання оффлайн, або зачиняються взагалі", – додав Володін.
Нагадаємо, що визначати "Дельту" стане простіше – Україна отримала нове обладнання для визначення штамів.
Також нагадаємо, що Кабмін продовжив дію українських COVID-сертифікатів. Документ привели до міжнародних стандартів.