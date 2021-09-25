В Україні зростає захворюваність на COVID-19 – скільки випадків за добу

За останній тиждень кількість нових випадків ковіду в Україні зросла на 68%

Коронавируса атакует Украину / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні продовжує зростати захворюваність на COVID-19. За минулу добу, 23 вересня, зафіксували 8267 нових випадків коронавірусу.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

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Усього інфекцію підтвердили у 2 387 750 людей. За минулу добу від COVID-19 померли 133 жителі України (усього – 55 557). Вилікувати вдалося 2 243 209 інфікованих (2821 – за останню добу).

Коронавірус 25 вересня. Джерело: МОЗ

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