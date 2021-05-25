В Україні розробляють вакцину від коронавірусу: строк закінчення випробувань (відео)

Перевага українського препарату в тому, що він не містить генетичного матеріалу збудника

Розробка нових препаратів у стислі терміни! Пандемія коронавірусу стимулювала розвиток медицини в усьому світі. Україна – не виняток. Київський інститут біохімії імені Палладіна вперше за свою історію розробляє вакцину, а саме – від COVID-19. Якою вона буде – дізнавалася кореспондент Юлія Покідіна.

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У цій лабораторії останні 30 років столичні вчені вивчають дифтерію. Пандемія коронавірусної інфекції внесла свої корективи.

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"Сьогодні ми взялися за розробку вакцини проти коронавірусу, використовуючи ті ж самі підходи, які використовуються під час розробки протидифтерійної вакцини", – говорить завідувач лабораторією імунобіологіі інституту біохімії імені Палладіна Денис Хижина.

Відео: Сьогодні

У розробці інститут біохімії імені Палладіна застосовує не традиційні підходи, як "Пфайзер" або "АстраЗенека". Українці використовують іншу, субодиничний вакцину.

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"Це вакцина, заснована на самих білках коронавірусу, які, власне, є антигенами, що викликають імунну відповідь і можуть захищати організм від відповідної інфекції", – розповідає Денис Хижина.

Перевага вітчизняного препарату в тому, що він не містить генетичного матеріалу збудника. Тому не буде провокувати організм людини до несподіваної реакції. До того ж, це вакцина – два в одному.

"Вона буде імунізувати одночасно і проти дифтерії, і проти коронавірусу. Тобто буде подвійний імунітет", – додає завідувач.

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Інститут уперше працює над подібною розробкою. Тому, на відміну від іноземних колег, нашим вченим доводиться все робити з нуля.

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"Зараз ми відпрацьовуємо створення прототипу вакцини. Нам що потрібно? Масштабування цієї технології і впровадження у фармацевтичну або біотехнологічну промисловість", – говорить директор інституту біохімії імені Палладіна Сергій Комісаренко.

Створити вакцину – не найскладніше завдання, кажуть вчені. Головне – щоб вона успішно пройшла всі етапи випробувань.

"Я думаю, що наші дослідження будуть завершені до кінця цього року. Ми взагалі є свідками фантастичного, безпрецедентного прогресу, без жодного перебільшення, наук про життя, які зараз закладають основу сучасної медицини", – розповідає Сергій Комісаренко.

Боротьба з пандемією стимулювала розвиток нових методів лікування цукрового діабету, серцево-судинних і навіть онкозахворювань. Про це та інше Сергій Комісаренко, директор інституту біохімії імені Палладіна, поділився під час прямої трансляції в Фонді Ріната Ахметова.

Сергій Комісаренко – один з двадцяти семи експертів, яких залучили до проєкту "Запитай у лікаря".

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"Я повністю підтримую ваш проєкт, він мені цікавий. Інформація повинна бути максимально об'єктивною, максимально прозорою і потрібно розмовляти з людьми, які знають, про що вони говорять", – говорить директор інституту біохімії.

Повну трансляцію можна подивитися на Youtube-каналі і на сторінці Facebook Фонду Ріната Ахметова. Відео проєкту вже подивилися понад 9 мільйонів разів.

Раніше ми писали, що з 1 липня влада планує впровадити в Україні паспорти вакцинації.

Нагадаємо, що незважаючи на те, що ковідний сертифікат в Європі планують ввести з 15-го червня, в Україні довідку для виїзду за кордон вже можна отримати у сімейного лікаря – там вказується назва вакцини, лікар, який провів щеплення, виробник препарату, все засвідчується печаткою.