В Україні дозволили бустерну COVID-вакцинацію: кому буде доступна

Бустерна доза має посилити ефективність вакцини та дати кращий захист від нового штаму коронавірусу "Омікрон"

В Україні буде бустерна вакцинація. Фото: колаж "Сьогодні"

Міністерство охорони здоров'я схвалило введення в Україні бустерної дози вакцини проти коронавірусу для всіх людей віком від 18 років.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на сторінці у Facebook.

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Бустерній вакцинації бути!

Як розповів Ляшко, МОЗ підписало документ про введення бустерної дози вакцини проти COVID-19 для всіх вакцинованих від 18 років, незалежно від того, якою вакциною вони щепилися.

Бустерна доза має посилити ефективність вакцини та дати кращий захист від нового штаму коронавірусу "Омікрон".

Коли потрібна бустерна вакцина?

Бажаний період введення від 6 до 9 місяців з дати отримання другого щеплення від COVID-19.

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Якою вакциною прищеплюватимуть?

Для бустерної дози перевагу надаватимуть м-РНК-вакцинам – Moderna або Comirnaty від Pfizer, незалежно від того, якою вакциною була щеплена людина.

Тим, хто отримав перші два щеплення вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech, рекомендовано також вводити бустерну дозу вакциною Pfizer.

За відсутності мРНК-вакцин бустерну дозу можна зробити іншою вакциною згідно з дозволеними в Україні схемами.

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Люди з ослабленим імунітетом, яким зараз вводять додаткову дозу вакцини від COVID-19, теж зможуть отримати бустерну дозу, оптимальний період введення від 3 до 6 місяців після додаткової.

Новий COVID-сертифікат

Важливо додати, що після введення бустерної дози можна буде отримати новий COVID-сертифікат, який діятиме 270 діб з дати її введення. Згенерувати його можна буде в "Дії" орієнтовно наприкінці січня 2022 року. До того часу буде чинним сертифікат про попередню повну вакцинацію.

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