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В Україні дозволили відомим людям вакцинуватися позачергово, але є умова

5 березня, 09:37

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Згідно з планом вакцинації, відомі люди повинні вакцинуватися не раніше п'ятого етапу

Міністерство охорони здоров'я дозволило вакцинувати відомих публічних людей у разі відмови від щеплення людини з пріоритетної групи. Головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко назвав умову для щеплення позачергово. Про це він сказав під час онлайн-брифінгу.

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За його словами, МОЗ внесло зміни до дорожньої карти вакцинації з метою популяризації вакцинації дозами препаратів, які залишаються (якщо, наприклад, лікарі відмовилися).

"Дозволили робити щеплення ... публічним і відомим людям", – сказав Ляшко.

Він зазначив, що вакцина Covishield поставляється в Україну у 10-дозних флаконах. Після його розкриття ці 10 доз повинні бути використані протягом шести годин. Повторне охолодження або перевезення розпечатаного препарату заборонено. Якщо ця вакцина буде не використана, вона підлягає утилізації.

"Тому ці дози, щоб не пропали і не були утилізовані, з метою раціонального використання залишкових доз, дозволяється вакцинувати відомих публічних людей", – сказав санлікар.

Ляшко назвав умову для їх вакцинації:

  • у разі, якщо була відмова від вакцинації тих людей, яким повинні були в цей день робити щеплення;
  • коли кількість людей на вакцинацію в день роботи мобільної бригади не кратна 10 і залишилися пару доз;
  • коли людина прийшла на вакцинацію, але були виявлені протипоказання до вакцинації.

Як повідомляли новини "Сьогодні", міністр охорони здоров'я Максим Степанов жорстко засудив спроби зірвати вакцинацію в Україні. Вакцина – це гарантія життя, вважає глава МОЗ.

Відео: Сьогодні
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вакцинація відомі люди Віктор Ляшко

Джерело: Сьогодні

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