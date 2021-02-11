В Україні реформують погодну службу: Аваков розповів, що зміниться

Зараз метеорологи працюють на обладнанні 70-х років минулого століття

В Україні зібралися реформувати гідрометеорологічну службу Держслужби з надзвичайних ситуацій. Про такі плани розповів міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

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Зокрема, оновлять обладнання на метеорологічних станціях, гідрологічних постах і пунктах спостереження за забрудненням повітря, оскільки тепернішнє працює ще з 70-х років минулого століття.

Оновлення обладнання дозволить швидше прогнозувати зміни погоди – ураганний вітер, град, повені або ожеледь. Спільно з Міністерством охорони здоров'я введуть поточного року також систему медичної евакуації та підтримки трансплантології. Зокрема, придбають ще 28 вертольотів.

"Це істотно підвищить рівень надання екстреної медичної допомоги в регіонах. Щонайменше 7 млн українців зможуть отримати максимально швидкий доступ до особливої медичної допомоги в ситуаціях, які будуть нести загрозу їхньому життю та здоров'ю", – сказав Аваков.

Відео: Сьогодні

Як повідомляли новини "Сьогодні", із завтрашнього дня в Україні почне сильно холоднішати. Синоптик розповідала, куди прийдуть перші суттєві морози.

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Тим часом заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня розповіла новинам "Сьогодні", що твориться з погодою в Україні. За її словами, морози й опади будуть майже до кінця місяця.

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