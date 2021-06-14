В Україні реформують сферу містобудування: що зміниться після ліквідації ДАБІ

У Верховну Раду внесли законопроєкти №5655 і №5656 про введення єдиної електронної системи для реєстрації будівництва, що дозволить ефективно боротися з корупцією на будівельному ринку, а також з незаконною забудовою. Про це повідомила глава Координаційної ради з вирішення проблемних питань у містобудуванні, народний депутат від "Слуги народу" Олена Шуляк.
За її словами, співавторами цих двох документів стали більш ніж 140 народних депутатів.
"В основі цих законопроєктів – механізми зміни роботи на будівельному ринку, щоб зробити його максимально ефективним і без корупції. Завдяки впровадженню е-системи на всеукраїнському рівні вдасться побороти хабарництво, яким донині славилася ДАБІ (Державна архітектурно-будівельна інспекція)", – зазначила вона.
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Реформування містобудівної діяльності допоможе не тільки оздоровити ринок, а й прискорить реалізацію інфраструктурної програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", Зазначила Шуляк.
Що передбачають нові законопроекти
- Замовник сам реєстрував права на виконання підготовчих і будівельних робіт через електронну систему, якщо всі основні дозволи (право на землю, містобудівні умови, експертиза) уже занесені до електронної системи або відповідних реєстрів.
- Процес реєстрації прав на початок будівництва виконуватимуть нотаріуси та державні реєстратори речових прав на нерухоме майно.
- Функцію перевірки відповідності проєктної документації нормам ДБН та іншим передадуть спеціалізованим експертним організаціям, до яких передбачать посилену кримінальну, адміністративну і майнову відповідальність.
- Електронна система зможе автоматично блокувати дії нечесних забудовників, які раніше користувалися підробленими печатками та експертними звітами.
- Передбачається механізми захисту історичних пам'яток.
Нагадаємо, в березні 2020 року Зеленський і Шмигаль оголосили про ліквідацію ДАБІ, при цьому влада врахувала побажання забудовників та інвесторів. Ми розбиралися, наскільки подешевшають новобудови після ліквідації ДАБІ.