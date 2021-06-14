В Україні реформують сферу містобудування: що зміниться після ліквідації ДАБІ

У Верховну Раду внесли законопроєкти №5655 і №5656 про введення єдиної електронної системи для реєстрації будівництва, що дозволить ефективно боротися з корупцією на будівельному ринку, а також з незаконною забудовою. Про це повідомила глава Координаційної ради з вирішення проблемних питань у містобудуванні, народний депутат від "Слуги народу" Олена Шуляк.

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За її словами, співавторами цих двох документів стали більш ніж 140 народних депутатів.

"В основі цих законопроєктів – механізми зміни роботи на будівельному ринку, щоб зробити його максимально ефективним і без корупції. Завдяки впровадженню е-системи на всеукраїнському рівні вдасться побороти хабарництво, яким донині славилася ДАБІ (Державна архітектурно-будівельна інспекція)", – зазначила вона.

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Реформування містобудівної діяльності допоможе не тільки оздоровити ринок, а й прискорить реалізацію інфраструктурної програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", Зазначила Шуляк.

Що передбачають нові законопроекти

Замовник сам реєстрував права на виконання підготовчих і будівельних робіт через електронну систему, якщо всі основні дозволи (право на землю, містобудівні умови, експертиза) уже занесені до електронної системи або відповідних реєстрів.

Процес реєстрації прав на початок будівництва виконуватимуть нотаріуси та державні реєстратори речових прав на нерухоме майно.

Функцію перевірки відповідності проєктної документації нормам ДБН та іншим передадуть спеціалізованим експертним організаціям, до яких передбачать посилену кримінальну, адміністративну і майнову відповідальність.

Електронна система зможе автоматично блокувати дії нечесних забудовників, які раніше користувалися підробленими печатками та експертними звітами.

Передбачається механізми захисту історичних пам'яток.

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Нагадаємо, в березні 2020 року Зеленський і Шмигаль оголосили про ліквідацію ДАБІ, при цьому влада врахувала побажання забудовників та інвесторів. Ми розбиралися, наскільки подешевшають новобудови після ліквідації ДАБІ.