В Україні різкий стрибок нових випадків COVID-19 – за добу майже 12 тисяч

За останню добу від COVID-19 вдалося вилікувати понад три тисячі українців

Коронавірус не відступає. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні за останню добу виявили 11 757 нових випадків інфікування коронавірусом. Це на 2091 випадок більше, ніж за попередню добу.

Про це повідомляє МОЗ.

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Всього інфекцію підтвердили у 2 423 379 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 194 жителі України (всього – 56 274). Вилікувати вдалося 2 255 191 інфікованого (3839 – за останню добу).

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Чим небезпечний штам "Дельта"?

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"Дельта" швидше передається. Мутації в шипоподібному білку вірусу зробили його проникнішим у клітини людини.

Наприклад, у Великій Британії серед нещеплених "Дельта"-варіант вже домінує. У Public Health England оцінили ризики "Дельти" порівняно з іншими варіантами:

"Дельта" швидше передається, ніж "Альфа"-варіант (британський);

Реклама ризик госпіталізації вищий;

ефективність вакцини в придушенні симптомів після першої дози знижена на 15-20%.

"Дельта"-варіант може на 30-100% швидше передаватися, ніж варіант "Альфа", заявив Ніл Фергюсон, професор кафедри математичної біології Імперського коледжу Лондона.

Раніше ми повідомляли, в дитбудинку Луцька стався спалах COVID-19, госпіталізовані діти.

Також нагадаємо, чотири області України можуть потрапити до "помаранчевої зони" карантину.