Новий спалах і заповнені лікарні. Що відбувається з коронавірусом в Україні

Коронавірус продовжує поширюватися країною. У МОЗ пояснили, чому росте захворюваність

Коронавірус не відступає. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні погіршується ситуація з коронавірусом. Упродовж минулої доби вперше за чотири місяці виявили понад 6 тисяч нових випадків. Також вже вісім областей не відповідають "зеленій зоні" карантину.

"Сьогодні" зібрали все, що відомо про новий спалах COVID-19.

Скільки українців захворіло за добу

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В Україні у четвер, 16 вересня, підтвердили 6624 нових випадки коронавірусу. Всього інфекцію підтвердили у 2 338 164 осіб.

За минулу добу від COVID-19 померли 99 жителів України (всього – 54 750). Вилікувати вдалося 2 228 543 інфікованих (1914 – за останню добу).

Кількість областей з високими показниками COVID-госпіталізацій зростає

Норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим COVID-19 або підозрою на захворювання повинна складати не більше 50%. Однак цей показник перевищено вже в восьми областях:

Вінницькій – 80,6%

Дніпропетровській – 52,9%

Івано-Франківській області – 61,9%

Львівській області – 79,2%

Миколаївській – 104,7%

Рівненській області – 60,0%

Сумській – 58,9%

Харківській – 56,8%

У МОЗ пояснили, чому росте захворюваність

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Раніше ми повідомляли, що Україна зайшла в епідемічний сезон ГРВІ, тому в країні зростає кількість випадків захворювання на COVID-19.

"Ми зайшли в епідсезон ГРВІ і, прогнозовано, у нас зростає кількість випадків коронавірусу. Ми до цього готувалися і розуміємо, що це невідворотний процес. Кількість випадків зростатиме", – заявив міністр.

Ляшко додав, що є багато факторів, які впливають на збільшення захворюваності на COVID-19.

"Є багато факторів, які на це впливають: діти пішли в школи, температурні умови і циркуляція вірусу в цей період часу найбільше передається від людини до людини. Ці цифри не мають нас лякати, якщо у нас буде зростати кількість щеплень. Якщо буде зростати, то зможемо говорити, що епідсезон буде спокійним", – додав Ляшко.

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Вакцинація населення триває

За минулу добу, 16 вересня, в Україні вакцинували проти COVID-19 122 906 осіб. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Всього з початку кампанії зробили щеплення 11 229 655 осіб. Вакцинацію завершили вже 5 059 771 осіб – вони отримали дві дози препарату.

Протягом доби працювали 833 мобільні бригади, 2884 пункту щеплень і 316 центрів вакцинації.

Кабмін змінив правила карантину в Україні

Кабінет Міністрів України в понеділок, 13 вересня, прийняв зміни до постанови № 1236 з новими карантинними правилами, які будуть введені для запобігання поширення COVID-19. Зокрема, будуть введені електронні COVID-сертифікати для щеплених людей.

Електронні COVID-сертифікати будуть мати дві опції (так звану "жовту" чи "зелену") і будуть містити інформацію про вакцинацію, про негативні результати тестування протягом 72 годин або одужання від COVID-19. "Жовтий" сертифікат буде мати інформацію про перше щеплення, а "зелений" – про повний курс.

Привілеї

Згідно з прийнятими змінами, у разі введення "жовтого рівня" епідемічної небезпеки продовжать працювати навчальні заклади, персонал яких буде мати не менше 80% "жовтих" або "зелених" COVID-сертифікатів.

При наявності у 80% персоналу і відвідувачів таких сертифікатів зможуть працювати в режимі "жовтого рівня" громадські заклади, кінотеатри, театри, музеї або інші культурні заклади, спортзали й басейни.

Остаточне рішення про те, чи надавати послуги тільки вакцинованим, або дотримуватися всіх карантинних обмежень, залишається за власником.

У разі введення "червоного рівня" епідемічної небезпеки навчальні заклади, а також громадські заклади зможуть працювати тільки за умови якщо 100% працівників мають "зелений" COVID-сертифікат – тобто всі пройшли повний курс щеплення.

При наявності у особи, що перетинає кордон України, "жовтого" або "зеленого" сертифікату про вакцинацію або одужання від COVID-19, вона може не проходити самоізоляцію. Це ж стосується і осіб, що прибувають з тимчасово окупованих територій.

Раніше ми повідомляли, що на початку вересня Умань стала місцем масового зараження хасидів коронавірусом.

Також нагадаємо, COVID-сертифікат можна буде роздрукувати з "Дії" найближчим часом.