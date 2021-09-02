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В Україні різко похолодає: прогноз погоди на 2 вересня (карта)

Юлія Безпечна Юлія Безпечна Нічний редактор Сьогодні
2 вересня, 06:15
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У середу у всіх регіонах України стане значно прохолодніше, у деяких місцях температура опуститься до зовсім осінніх 14 градусів
В Україні стане прохолодніше
В Україні стане прохолодніше / Фото: Колаж: Сьогодні

Погода 2 вересня остаточно переконає українців, що літо позаду – в більшості регіонів стане значно холодніше, при цьому у багатьох також обіцяють невеликі дощі.

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Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

У Києві 2 вересня температура опуститься до 14-16 градусів, також обіцяють невеликі дощі.

Погода в регіонах

У середу у всіх регіонах України стане значно прохолодніше, у деяких місцях температура опуститься до зовсім осінніх 14 градусів.

  • На півночі прогнозують у середньому 15-17 градусів. У Чернігівській, Сумській, Житомирській і Київській областях обіцяють дощі, але невеликі.
  • На заході сьогодні опадів не обіцяють. При цьому в регіоні стане ще прохолодніше – 14-16 градусів. Трохи тепліше буде у Закарпатській області – до +19.
  • У центрі 2 вересня також похолоднішає, при цьому обіцяють і невеликі дощі. Температура в Черкасах, Кропивницькому та Полтаві – 16-18 градусів, у Дніпропетровській області трохи тепліше – до 19.

  • На сході температура також різко знизиться, але буде досить тепло – 20-22 градуси. Найпрохолодніше 2 вересня в цьому регіоні буде у Харківській області – не вище +19. Кругом обіцяють дощі.
  • На півдні у четвер температура в Херсоні – 21-23 градуси, в Одесі, Миколаєві і окупованому Криму – від 20 до 22 градусів. Тут також обіцяють невеликі дощі.
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Тим часом вчені розглядають три сценарії, за якими буде змінюватися погода у світі. За найімовірнішого Україну очікують посухи та сезонні потопи. Кліматолог Світлана Бойченко розповіла, яким буде клімат України через 50 років.

Зазначимо, Київ пізно ввечері 30 серпня накрила небувала гроза – у результаті потужних злив затопило дороги та станції трамваїв, що викликало великі пробки і зупинку транспорту, а в Подільському районі через блискавку почалася пожежа.

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