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В Україні різко потеплішає до +10, але пощастить не всім: прогноз на тиждень

4 лютого, 15:30

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Найближчим часом на українців чекають сильні морози і триватимуть вони кілька днів

Істотно холоднішати в Україні почне з п'ятниці, а в найближчі дні морози тільки посиляться. Потепління повернеться в Україну 9 лютого, причому різко – буде доходити до +10. Водночас буде менше опадів.

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Про це свідчать карти Укргідрометцентру.

У п'ятницю, 5 лютого, вночі на півночі та у Києві буде доходити до 10 градусів морозу. Вдень у північних та частково центральних областях 3-7 морозу. В інших областях від -1 до +1, на півдні 1-3 тепла. Без опадів.

У суботу, 6 лютого, в центрі і на сході країни вночі похолодає до -13. Вдень теж всюди буде мороз 3-6 градусів, на півночі і в столиці до -8. На півдні -1+1. Очікується сніг тільки в західних областях.

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У неділю, 7 лютого, люті морози вдарять в Сумській і Чернігівській областях – там вночі до -21. У Києві до -16, в Харківській області – 14 морозу. В інших центральних і східних областях 10-12 морозу. Вдень теж буде сильний мороз: в центральних і північних областях, 10-13 градусів.

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У понеділок, 8 лютого, в Україні почне теплішати, причому якщо на заході 3-5 градусів вище нуля і дощі, то на півдні відразу +10 і сухо. У центрі, на півночі і сході все ще морози 4-7 градусів. Вночі від 6 до 13 морозу. У Києві 6-8 морозу і сніг.

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У вівторок, 9 лютого, на захід країни знову повернуться морози 4-6 градусів, а ось на сході різко потеплішає до +7. Південь продовжить тішити весняними +10. А ось Київ і північ країни будуть морозними, 8-10 градусів нижче нуля і вдень, і вночі.

Як повідомляли новини "Сьогодні", харківський бабак Тимко дав прогноз приходу весни. Волохатий "синоптик" пообіцяв, що тепло – не за горами.

Відео: Сьогодні

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Джерело: Сьогодні

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