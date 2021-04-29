Дочекалися весни? В Україну йде різке потепління – прогноз на 29 квітня (карта)

В Укргідрометцентрі опублікували прогноз погоди в Україні на 29 квітня – де буде найтепліше – карта

В Україні сьогодні, 29 квітня, у всіх областях потеплішає ще на декілька градусів, місцями буде хмарно. У Львові та Ужгороді – дощ.

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Як повідомили в Укргідрометцентрі, на сході країни температура повітря складе від 15 до 17 градусів тепла, а на півночі стовпчики термометрів покажуть від 13 до 15 градусів з позначкою плюс.

У західних областях температура повітря встановиться на рівні від 15 до 17 градусів вище нуля.

На півдні країни температура повітря буде в межах від 15 до 18 градусів тепла.

Раніше ми повідомляли, що 26 квітня Україну несподівано засипало снігом.

Також нагадаємо, сайт "Сьогодні" з'ясував, яка погода чекає на Україну в травні і коли нарешті порадіємо справжньому теплу.