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В Україні різко погіршиться погода. Де чекати удару стихії 2 травня?

2 травня, 12:34

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

На Україну насувається потужний циклон – де чекати гроз і дощів 2 травня – прогноз Укргідрометцентру

Синоптики попереджають про погіршення погодних умов в Україні сьогодні, 2 травня.

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Як повідомили в пресслужбі ДСН , за даними Укргідрометцентру, вдень у західних областях очікуються грози, в окремих районах град та шквали. Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

Рятувальники оголосили І рівень небезпеки – жовтий.

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Нагадаємо, сайт "Сьогодні" з'ясував, яка погода чекає на Україну в травні і коли нарешті порадіємо справжньому теплу. Зараз температура в межах середньої для України норми – в травні бувало й мінус 10 і плюс 30. Поточного року справжнє тепло прийде в середині місяця.

Крім того, 26 квітня Україну несподівано засипало снігом, що досить нетипово для середини весни. Погода не перестає дивувати українців своєю мінливістю.

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