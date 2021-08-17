В Україні різко впаде температура: синоптик назвала найхолодніші регіони

Наталка Діденко попередила про можливі шквали і град, а у людей може стрибати артеріальний тиск

Спека відступає - українців чекає приємна прохолода / Фото: Reuters

У середу в Україні знову очікуються грози, а також в деяких областях і в столиці різко похолодає через холодні атмосферних фронти північного циклону.

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Про це повідомила в Telegram синоптик Наталка Діденко.

Атмосферні фронти циклону Luciano принесуть у північні і центральні області країни дощі з грозами, зачеплять вони ще й частину Одеської області.

"Контрасти в зоні фронтів значні, тому звертайте увагу – при грозах можливі шквал та град", – попередила синоптик.

Із західної частини фронт зміститься і затримається хіба що сьогодні ввечері і трохи найближчої ночі, завтра вдень там вже – без опадів. Суха погода в середу також переважатиме на сході і в більшості південних областей та в Криму.

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Температура повітря за фронтом знизиться, адже він холодний, і складе на заході, півночі та в Вінницькій області 21-27 градусів. На решті території ще триватиме спека, 28-33 градуси.

Погода у Києві

У столиці найближчої ночі і завтра вранці якраз буде проходити атмосферний фронт, тому очікуються дощі з грозами, при грозах можливі шквали.

Вдень поступово хмарність зменшуватиметься, опади відступлять, проте відчутно знизиться температура повітря. Замість сьогоднішніх 30-33 градусів завтра очікується 22-24 градуси.

"Візьміть до уваги, що в зв'язку з проходженням атмосферних фронтів і значними стрибками температури повітря може "стрибати" артеріальний тиск, існує ймовірність мігрені, сонливості, зниження працездатності", – додала Діденко.

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