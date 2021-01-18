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В Україні різко впала захворюваність на COVID-19: онлайн-брифінг МОЗ

18 січня, 08:41

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Видужалих майже вдвічі більше, ніж нових заражених

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов дає онлайн-брифінг щодо епідеміологічної ситуації в країні.

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Як стало відомо, станом на ранок 18 січня в Україні підтвердили 3034 нових випадки зараження коронавірусом (1 163 716 з початку епідемії). За неділю померли 67 українців (20 869 з початку епідемії), а одужали 5236 осіб (871 196 з початку епідемії).

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Відзначимо, що за минулий тиждень виявлено 45 656 нових випадків зараження коронавірусом, померли 1035 українців, одужали 74 362 особи. Отже, число видужалих від коронавірусу на 28 656 перевищує число хворих. Читайте детальніше, якою була ситуація з коронавірусом минулого тижня.

Також днями глава МОЗ зустрічався з депутатами "Слуги народу", яким розповідав про майбутню вакцинацію українців. Він розповів про два етапи вакцинації і "таємні" домовленості.

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Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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епідемія коронавірус COVID-19

Джерело: Сьогодні

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