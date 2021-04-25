В Україні різко впали темпи щеплення від COVID-19 : ТОП-5 регіонів аутсайдерів

У крайніх західних та східних областях зафіксована вкрай низька швидкість імунізації населення

За останню добу, 24 квітня, в Україні щеплена проти COVID-19 отримала 4 531 людина, що на 9808 щеплень менше, аніж добою раніше.

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Про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 526 916 чоловік, з них отримали 1 дозу – 526 914 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

В Україні виділяються п’ять областей із вкрай низькими темпами щеплення: Тернопільська (47), Луганська (45), Івано-Франківська (20), Закарпатська (13), Сумська (5).

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Кількість щеплень в регіонах за добу:

Київ – 241 щеплення;

Вінницька область – 240 щеплень;

Волинська область – 171 щеплення;

Дніпропетровська область – 237 щеплень;

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Донецька область – 200 щеплень;

Житомирська область – 99 щеплень;

Закарпатська – 13 щеплень;

Запорізька область – 79 щеплень;

Івано-Франківська область – 20 щеплень;

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Київська область – 293 щеплення;

Кіровоградська область – 154 щеплення;

Луганська область – 45 щеплень;

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Львівська область – 101 щеплення;

Миколаївська область – 134 щеплення;

Одеська область – 414 щеплень;

Полтавська область – 97 щеплень;

Рівненська область – 235 щеплень;

Сумська область – 5 щеплень;

Тернопільська область – 47 щеплень;

Харківська область – 754 щеплення;

Херсонська область – 145 щеплень;

Хмельницька область – 227 щеплень;

Черкаська область – 218 щеплень;

Чернівецька область – 164 щеплення;

Чернігівська область – 198 щеплень.

Щеплення проводилось 147 мобільними бригадами з імунізації та 160 пунктами щеплення. Станом на 24 квітня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 490 640 людей.

Нагадаємо, станом на 23 квітня від коронавірусу вакцинувалось 14 339 осіб.

Раніше писалося, Україна отримала першу партію корейської вакцини від коронавірусу.

Крім того, нещодавно Міністерство охорони здоров'я пояснило, чому збільшило до трьох місяців інтервал між дозами вакцини.

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