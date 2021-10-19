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СЬОГОДНІ Новини України

Померло понад 500 осіб! В Україні різко збільшилася захворюваність на COVID-19 за добу

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
19 жовтня, 08:14
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В Україні з початку епідемії COVID-19 захворіло понад 2,6 млн осіб – більш ніж 60 тисяч померли від хвороби
В Україні виявили нові випадки COVID-19
В Україні виявили нові випадки COVID-19 / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні за останню добу виявили 15 579 нових випадки інфікування коронавірусом.

Про це повідомляє МОЗ.

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Всього інфекцію підтвердили у 2 660 273 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 538 жителів України (всього – 61 348). Вилікувати вдалося 2 337 194 інфікованих (7 776 – за останню добу).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1418), Харківській (1412), Дніпропетровській (1203), Запорізькій (1019) і Львівській (959) областях.

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Кількість заражених в регіонах за добу:

  • м. Київ – 837 випадків;
  • Вінницька область – 261 випадок;
  • Волинська область – 435 випадків;
  • Дніпропетровська область – 1203 випадки;
  • Донецька область – 899 випадків;
  • Житомирська область – 202 випадки;
  • Закарпатська область – 184 випадки;
  • Запорізька область – 1019 випадків;
  • Івано-Франківська область – 213 випадків;
  • Київська область – 565 випадків;
  • Кіровоградська область – 47 випадків;
  • Луганська область – 611 випадків;
  • Львівська область – 959 випадків;
  • Миколаївська область – 302 випадки;
  • Одеська область – 1418 випадків;
  • Полтавська область – 593 випадки;
  • Рівненська область – 593 випадки;
  • Сумська область – 700 випадків;
  • Тернопільська область – 437 випадків;
  • Харківська область – 1412 випадків;
  • Херсонська область – 880 випадків;
  • Хмельницька область – 301 випадок;
  • Черкаська область – 676 випадків;
  • Чернівецька область – 595 випадків;
  • Чернігівська область – 237 випадків.


Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Коли в Україні буде пік COVID-19?

Пік захворюваності на COVID-19 прогнозують на кінець жовтня – середину листопада. За тиждень кількість летальних випадків від коронавірусу в Україні збільшилася на 22%, а кількість нових випадків захворювання зросла на 11%.

На сьогодні заповненість COVID-ліжок становить 57%. Не виключено, що найближчим часом "червоних зон" стане більше.

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