Померло понад 500 осіб! В Україні різко збільшилася захворюваність на COVID-19 за добу

В Україні за останню добу виявили 15 579 нових випадки інфікування коронавірусом.
Про це повідомляє МОЗ.
Всього інфекцію підтвердили у 2 660 273 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 538 жителів України (всього – 61 348). Вилікувати вдалося 2 337 194 інфікованих (7 776 – за останню добу).
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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1418), Харківській (1412), Дніпропетровській (1203), Запорізькій (1019) і Львівській (959) областях.
Кількість заражених в регіонах за добу:
- м. Київ – 837 випадків;
- Вінницька область – 261 випадок;
- Волинська область – 435 випадків;
- Дніпропетровська область – 1203 випадки;
- Донецька область – 899 випадків;
- Житомирська область – 202 випадки;
- Закарпатська область – 184 випадки;
- Запорізька область – 1019 випадків;
- Івано-Франківська область – 213 випадків;
- Київська область – 565 випадків;
- Кіровоградська область – 47 випадків;
- Луганська область – 611 випадків;
- Львівська область – 959 випадків;
- Миколаївська область – 302 випадки;
- Одеська область – 1418 випадків;
- Полтавська область – 593 випадки;
- Рівненська область – 593 випадки;
- Сумська область – 700 випадків;
- Тернопільська область – 437 випадків;
- Харківська область – 1412 випадків;
- Херсонська область – 880 випадків;
- Хмельницька область – 301 випадок;
- Черкаська область – 676 випадків;
- Чернівецька область – 595 випадків;
- Чернігівська область – 237 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Коли в Україні буде пік COVID-19?
Пік захворюваності на COVID-19 прогнозують на кінець жовтня – середину листопада. За тиждень кількість летальних випадків від коронавірусу в Україні збільшилася на 22%, а кількість нових випадків захворювання зросла на 11%.
На сьогодні заповненість COVID-ліжок становить 57%. Не виключено, що найближчим часом "червоних зон" стане більше.
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