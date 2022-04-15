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СЬОГОДНІ Новини України

В Україні — різке потепління. Прогноз погоди на 15 квітня (карта)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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15 квітня, 06:00
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Дощ прогнозують лише у п'ятьох областях країни
В Україні буде тепло/Фото: колаж: "Сьогодні"
В Україні буде тепло/Фото: колаж: "Сьогодні"

У п'ятницю, 15 квітня, в Україні буде переважно без опадів. Протягом дня очікується тепла погода. Стовпчики термометрів сягатимуть 19 градусів тепла.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Якою буде погода?

Цього дня дощ очікується лише у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, та Закарпатській областях. На решті території — мінлива хмарність. Вітер — південно-західний, 5-10 м/с.

На заході стовпчики термометрів коливатимуться від 16 до 19 градусів тепла. На сході прогнозують +16...+18 градусів.

У північних регіонах – 15-19 градусів тепла. На півдні очікується 15-19 градусів вище нуля.

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У Києві опадів не прогнозують, 16-18 градусів тепла, а в Сімферополі теж буде сухо – +15...+17 градусів.

Погода та її вплив на людину

Зміни погоди не однаково позначаються на самопочутті різних людей. У здорової людини за зміни погоди відбувається своєчасне налаштування фізіологічних процесів в організмі до умов навколишнього середовища, що змінюються. В результаті підсилюється захисна реакція, і здорові люди практично не відчувають негативного впливу погоди.

У хворої людини пристосувальні реакції ослаблені, тому організм втрачає здатність швидко "перебудовуватися". Вплив погодних умов на самопочуття людини пов'язаний також з віком та індивідуальною сприйнятливістю організму.

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