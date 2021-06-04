В Україні несміливо потеплішає: прогноз погоди на вихідні

"Не таке літо" в країні триває – синоптик Наталія Діденко розповіла, в яких областях найближчими днями пройдуть дощі

Циклон, який заливав Україну дощами, потроху відступає – він зрушив з Приазов'я, але в деяких областях, все одно, будуть опади.

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Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила синоптик Наталя Діденко.

При цьому, за її даними, всупереч хмарності, дощам і грозам, скоро в країну повернеться сонце і почнеться "боязке потепління".

На цьому тлі 5 червня на східні, центральні та південно-східні області чекають дощі.

Це варто врахувати і туристам, які полюбляють гірський відпочинок – атмосферний фронт принесе в Карпати і помірні дощі.

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При цьому на Волині, в Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Одеській, Миколаївській, Вінницькій, в більшості північних областей, а також значній частині Черкаської області істотних опадів не буде.

Найближчими днями циклон зрушить з України

6 червня періодичні дощі очікуються практично по всій Україні, а місцями також будуть грози і шквальні зливи.

Температура повітря на вихідних буде комфортною – від 18 до 23 градусів вдень. Свіже буде на сході – 5 червня в регіоні очікується від 15 до 19 градусів.

Щодо Києва та його околиць, то 5 червня дощу швидше за все не буде, але 6 червня шанси опадів виростуть. Загалом максимальна температура на вихідних очікується близько 20 градусів тепла.

Однак з понеділка в Україні знову очікуються дощі.

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Яку погоду на все літо прогнозують українцям метеорологи і народні синоптики, читайте в прогнозі на сайті "Сьогодні".

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